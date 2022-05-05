У зоні ООС військові ЗСУ відбили 11 атак ворога: знищили понад 20 одиниць техніки
Джерело:Операція об'єднаних сил
Упродовж поточної доби, 5 травня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 11 атак ворога. Умілі дії та майстерність наших воїнів завдали чималих втрат російським окупантам.
Про це інформує пресслужба Операції об'єднаних сил у соцмережах. У відомстві додали, що лише у Донецькому та Луганському напрямках було ліквідовано до 30 одиниць ворожої техніки.
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За даними пресслужби спецпідрозділу, за добу українські захисники знищили:
- 8 танків,
- 11 одиниць бойової броньованої техніки,
- 5 одиниць автомобільної техніки ворога.
Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".
До речі, відомо що один із збитих безпілотників вдалося "демілітаризувати" 53-ій окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, що базується у Сєвєродонецьку. Захисники розповіли, що на безпілотнику був зображений символ "Z", яким російські окупанти позначають свою техніку.
Не судилось більше вести розвідку та корегувати вогонь артилерії ворожому "Орлану-10", а все тому, що воїнами княжої бригади його було знищено,
– розповіли вони у соцмережах.
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Згідно із картою бойових дій, на Донецькому і Таврійському напрямках бої тривають уздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти застосовують авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів. Також росіяни намагаються наступати в напрямку Лиману, Сєвєродонецька та Попасної.
Як повідомляє Генштаб, ворог активізувався та намагається захопити Попасну, а також взяти під контроль Рубіжне. Утім, атаки росіян зазнали невдач, так, лише за сьогодні вони втратили:
- 32 особи,
- 3 танки,
- 2 бойові машини піхоти,
- 1 бронетранспортер,
- 1 броньовану бойову машину,
- 1 артилерійський тягач
- 2 безпілотники.
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