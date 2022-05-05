У зоні ООС військові ЗСУ відбили 11 атак ворога: знищили понад 20 одиниць техніки

Про це інформує пресслужба Операції об'єднаних сил у соцмережах. У відомстві додали, що лише у Донецькому та Луганському напрямках було ліквідовано до 30 одиниць ворожої техніки.

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Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 7 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

До речі, відомо що один із збитих безпілотників вдалося "демілітаризувати" 53-ій окремій механізованій бригаді імені князя Володимира Мономаха, що базується у Сєвєродонецьку. Захисники розповіли, що на безпілотнику був зображений символ "Z", яким російські окупанти позначають свою техніку.

Не судилось більше вести розвідку та корегувати вогонь артилерії ворожому "Орлану-10", а все тому, що воїнами княжої бригади його було знищено,

– розповіли вони у соцмережах.

Важливо Росіяни не припиняють спроб наступу та блокують "Азовсталь: карта бойових дій станом на 5 травня

ЗСУ відбили дві атаки ворога на Сході: дані Міноборони

Згідно із картою бойових дій, на Донецькому і Таврійському напрямках бої тривають уздовж всієї лінії зіткнення. Окупанти застосовують авіацію для завдання ракетно-бомбових ударів. Також росіяни намагаються наступати в напрямку Лиману, Сєвєродонецька та Попасної.

Як повідомляє Генштаб, ворог активізувався та намагається захопити Попасну, а також взяти під контроль Рубіжне. Утім, атаки росіян зазнали невдач, так, лише за сьогодні вони втратили:

32 особи,

3 танки,

2 бойові машини піхоти,

1 бронетранспортер,

1 броньовану бойову машину,

1 артилерійський тягач

2 безпілотники.

таном на 5 травня втрати серед особового складу ворога

становлять 24 700 військових.

Це приблизні дані, оскільки через активні бойові дії важко підрахувати конкретну кількість загиблих.

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