У зоні ООС за день відбили 4 ворожі атаки: знищено багато російської техніки

10 квітня 2022 , 22:41
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Джерело:

ООС

За добу у зоні Операції об'єднаних сил відбили 4 атаки ворога. Наші воїни завдали суттєвих втрат російським окупантам.

Українські захисники знищили 5 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 6 військових автомобілів та 8 артилерійських систем противника.

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Підрозділи протиповітряної оборони збили 3 вертольоти та 2 безпілотники.

Скільки атак відбили за тиждень

Протягом тижня військовослужбовці ООС відбили 51 ворожу атаку. Вдалось знищити:

  • 39 танків,
  • 70 одиниць броньованої,
  • 55 одиниць автомобільної техніки,
  • 22 артилерійські системи,
  • 17 безпілотників,
  • 4 літаки,
  • 6 вертольотів, 
  • 5 крилатих ракет противника.

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Автор: Ольга Музика