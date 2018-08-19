Зоря – Олімпік: кому букмекери прогнозують перемогу у матчі

Одне з найцікавіших протистоянь 5-го туру УПЛ – матч між луганською "Зорею" та донецьким "Олімпіком". Обидві команди – серед претендентів на потрапляння у топ-6 УПЛ, де боротимуться за місце у єврокубках у наступному сезоні. Однак очки для цього треба набирати вже.

"Зоря" серед тижня зіграла важкий матч на виїзді у Португалії проти "Браги", де за сумою двох матчів пройшла суперника. Тепер на луганців очікує протистояння за вихід до групового етапу Ліги Європи з потужним німецьким "РБ Лейпциг".

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"Олімпік" ж мав цілий тиждень для підготовки до цього матчу. Правда команда перед грою втратили нападника Станіслава Біленького, який перейшов у словацький "ДАК".

Відтак букмекери у цьому матчі віддають перевагу саме "Зорі". У PariMatch коефіцієнт на їх перемогу – 1,90. У той час як на "Олімпік" – 4,50. Нічия у матчі – 3,30.

"Фаворит спорт" дає трохи вищі коефіцієнти щодо перемог однієї з команд – 1,95 на перемогу "Зорі" та 4,65 на перемогу "Олімпіка". Нічия – 3,10.

Аналогічні цифри і в Marathon bet: перемога "Зорі" – 1,95, перемога "Олімпіка" – 4,65. Тільки на нічию трохи вищий коефіцієнт – 3,18.

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Нагадаємо, матч "Зоря" – "Олімпік" відбудеться у неділю, 19 серпня. Початок о 19:30.

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