Зоря – Брага: відео голів та моментів матчу Ліги Європи
Луганська "Зоря" у матчі проти португальської "Браги" першою пропустила. Однак вже невдовзі українська команда забила у відповідь.
Голом у ворота "Зорі" відзначився Рікардо Орта. Гравець португальської команди опинився на місці, куди відскочив м'яч після подачі з флангу та в дотик пробив по воротах Луїса Феліпе.
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Відео голу "Браги" у ворота "Зорі"
Та вже за три хвилини рахунок знову став рівним. Красень-гол вдався Караваєву.
Відео голу Караваєва у ворота "Браги"
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Джерело: 24 Канал
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