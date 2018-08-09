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Зоря – Брага: відео голів та моментів матчу Ліги Європи

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Зоря – Брага відео голів матчу Ліги Європи
Зоря – Брага відео голів матчу Ліги Європи

Луганська "Зоря" у матчі проти португальської "Браги" першою пропустила. Однак вже невдовзі українська команда забила у відповідь.

 

Голом у ворота "Зорі" відзначився Рікардо Орта. Гравець португальської команди опинився на місці, куди відскочив м'яч після подачі з флангу та в дотик пробив по воротах Луїса Феліпе.

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Відео голу "Браги" у ворота "Зорі"

Та вже за три хвилини рахунок знову став рівним. Красень-гол вдався Караваєву.

Відео голу Караваєва у ворота "Браги"

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Теги: Новини спорту Футбол ФК Зоря Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
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