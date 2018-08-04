Зоря – Чорноморець: де дивитися онлайн матч УПЛ

Луганська "Зоря" у суботу, 4 серпня, прийматиме одеський "Чорноморець". матч буде доступний до перегляду онлайн.

Луганська "Зоря" усі домашні матчі транслює на телеканалі "УНІАН". Так буде і з матчем проти "Чорноморця". Трансляція запланована на каналі "УНІАН", і буде доступна онлайн.

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"Чорноморець" лазарет не поповнював і дискваліфікацій не зазнавав, а от кадрову ситуацію "Зорі" важко назвати спокійною. Важку травму отримав Артем Громов, який вилетів на місяць та пропустить не тільки матч з "Чорноморцем", а і весь 3-й кваліфай-раунд Ліги Європи.

Протистояння "Зорі" та "Чорноморця" розпочнеться 4 серпня о 19:30.

Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

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