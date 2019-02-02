"Зоря" продала провідного нападника в європейський чемпіонат
Нападник луганської "Зорі" бразилець Рафаель Ратао став гравцем "Словану" з Братислави.
Гравець буде виступати в Словаччині на правах оренди з можливістю подальшого викупу братиславців, повідомляє офіційний сайт луганчан.
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23-річний форвард перейшов у "Зорю" влітку 2018 року на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку нападника 15 матчів за українську команду в усіх турнірах, де футболіст забив 4 голи.
"Слован" на даний момент є лідером чемпіонату Словаччини.
Раніше в січні "Зоря" підписала нападника "Шахтаря" Філіпа Будковского, уклавши з ним контракт на 2,5 року.
Джерело: 24 Канал
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