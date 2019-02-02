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      "Зоря" продала провідного нападника в європейський чемпіонат

      42 Читать новость на русском
      Рафаель Ратао покинув "Зорю"
      Рафаель Ратао покинув "Зорю" / ФК "Зоря"

      Нападник луганської "Зорі" бразилець Рафаель Ратао став гравцем "Словану" з Братислави.

      Гравець буде виступати в Словаччині на правах оренди з можливістю подальшого викупу братиславців, повідомляє офіційний сайт луганчан.

      Читайте також: До "Зорі" перейшов український півзахисник, який виступав за російський "Анжі"

      23-річний форвард перейшов у "Зорю" влітку 2018 року на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку нападника 15 матчів за українську команду в усіх турнірах, де футболіст забив 4 голи.

      "Слован" на даний момент є лідером чемпіонату Словаччини.

      Раніше в січні "Зоря" підписала нападника "Шахтаря" Філіпа Будковского, уклавши з ним контракт на 2,5 року.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Зоря
      Джерело: 24 Канал
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