"Зоря" залишилася без лідера перед матчами Ліги Європи

Футболіст "Зорі" Артем Громов отримав серйозну травму в матчі другого туру чемпіонату України проти Олександрії.

Громов отримав пошкодження в одному з протиборств, після чого не зміг стати на ногу. Примітно, що на поєдинок з "Олександрією" 28-річний хавбек виводив "Зорю" з капітанською пов'язкою.

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Футболіст покинув межі поля, а пізніше лікарі забрали його на ношах. "Зоря" на цей момент вже використала всі заміни, тому догравала поєдинок удесятьох.

Артем є ключовим форвардом "Зорі". У минулому сезоні в складі луганського клубу він провів 34 матчі, в яких забив сім голів.

Втрата Громова – серйозний удар по "Зорі" перед стартом у кваліфікації Ліги Європи проти Браги 9 серпня.

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