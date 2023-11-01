Нова очільниця міграційної служби Львівщини вчинила ДТП на службовому авто поліції

У ДТП на службовому авто потрапила Зоряна Булаш, яка нині виконує обов'язки начальниці міграційної служби Львівщини. Раніше вона керувала відділом правового забезпечення Головного управління Нацполіції у Львівській області.

Зоряна Булаш 22 вересня вчинила ДТП у Львові. Її призначили на нову посаду 16 вересня.

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Що відомо про ДТП

Булаш на момент аварії керувала Škoda Karoq. Зазначається, що це службовий позашляховик, яким вона користувалася ще на минулій роботі.

Голова Первинної профспілки "Правозахисники країни" Сергій Джихур заявив, що Булаш вчинила ДТП, в результаті якої автівки отримали пошкодження. За його словами, правоохоронців тоді не стали викликати, тому що Булаш "вмовила потерпілу сторону на європротокол". Він також заявив, що ця посадовиця приховала аварію від керівництва.

Джихур виклав довідку, у якій сказано, що Булаш використовувала службове авто у приватних цілях, зберігала машину за місцем свого проживання та відправила цей транспорт на ремонт у невідомий сервіс після аварії, щоб приховати ДТП. Крім цього у довідці повідомляється про те, що Булаш могла зняти зареєстровані номерні знаки та замінити їх іншими, невідомого походження.

Що сказала водійка

, як пише видання, чоловік Зоряни Булаш Дмитро Міськів керує відділом Львівського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Керівниця міграційної служби Львівщини відмовилася коментувати виданню інформацію про ДТП та використання службової автівки.

Як ви собі це можете уявити, що такі речі можуть бути приховані взагалі. Я навіть не хочу це обговорювати,

– сказала Булаш.

Однак вона відреагувала на слова Джихура. Булаш вказала на те, що профспілка "Правозахисники країни" зареєстрована у Дніпрі. Вона заявила, що керівник цієї організації Сергій Джихур не може знати все, що відбувається у Львові.

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