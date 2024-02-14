Зовсім скоро там буде жарко, – за кожну атаку на Харків "Свобода Росії" обіцяє бити по Бєлгороду

У відповідь на систематичні обстріли Харкова опозиційний мілітарний рух "Свобода Росії" погрожує атаками на Бєлгород. За словами бійців, уже зовсім скоро настане кінець режиму Кремля.

У повідомленні, опублікованому 14 лютого, "Свобода Росії" заявила про намір відповідати на кожен обстріл Харкова ударом по військових об'єктах у Бєлгороді. Як зазначають представники руху, вони мають намір використовувати трофейну техніку, захоплену в російської армії.

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Що обіцяють російські легіонери

Легіон "Свобода Росії" наголошує, що їхні атаки спрямовані винятково на військові цілі, однак визнає, що ці об'єкти часто розташовані серед цивільних будівель. Бійці закликають своїх прихильників уникати військової інфраструктури та за можливості покинути Бєлгородську область.

Усьому свій кінець і незабаром настане черга терористичного кремлівського режиму. Відповідально заявляємо: за кожен удар по Харкову, ми, Легіон "Свобода Росії", завдаватимемо удару по Бєлгороду. Трофейна техніка дозволить нам ще неодноразово дивувати. Настав час розплати,

– заявляють легіонери.

Рух також звертається до своїх земляків з проханням допомогти у зборі інформації. Зокрема, про переміщення військової техніки та розташування об'єктів військово-промислового комплексу Кремля.

"Свобода Росії" – російський легіон у складі Збройних Сил України, сформований у березні 2022 року для захисту нашої держави. Він входить до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

Легіон сформували з колишніх військовослужбовців збройних сил Росії та інших росіян, що перейшли на бік ЗСУ. Також відомо, що в ньому є білоруси. Використовує рух біло-синьо-білий прапор.

22 травня 2023 року разом з Російським добровольчим корпусом легіонери вперше увійшли на території Бєлгородської області. Їм вдалось захопити декілька сіл, зокрема Козинки. Після цього вони повернулись на територію України.

17 грудня 2023 року бійці легіону здійснили ще один вдалий рейд на територію Бєлгородської області. Воїнам вдалось знищити опорний пункт путінських військових біля села Теребрено та вбити двох представників особового складу противника.