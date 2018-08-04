Зрада чоловіка Ані Лорак: співачка зняла обручку: фото

Раніше у мережі з'явилося відео, де чоловік Ані Лорак, бізнесмена Мурат Налчаджіолу розважається у компанії іншої жінки в одному з клубів. Після чого співачка на тривалий час зникла з соціальних мереж і жодним чином не коментувала скандал.

Шанувальники Ані Лорак масово почали коментувати останню світлину жінки зі словами підтримки. До сьогодні, співачка не реагувала на повідомлення.

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39-річна артистка опублікувала новий знімок в Instagram-сторіз. Ані Лорак позує перед дзеркалом у розкішному чорному платті. Цікаво, що на фото чітко видно руки співачки, а більше – відсутність обручки на пальці.



Ані Лорак / Instagram-сторіз

Нагадаємо, що з Яною Бєляєвою, з якою Мурата днями підловили у його ресторані в центрі Києва, Налчаджіолу знайомий давно.

ЗМІ пишуть, що він знімає дівчині квартиру у столиці, оскільки вона переїхала з передмістя. Також, за чутками, їй чоловік Лорак оплатив декілька пластичних операцій.