Шукав HIMARS: на Дніпропетровщині виявили зрадника, який допомагав російським окупантам

Українські правоохоронці затримали посіпаку російських окупантів на Дніпропетровщині. Він шукав HIMARS і американську артилерію в області.

Про це розповів кореспондент 24 каналу з Кривого Рогу. Раніше повідомлялось про збитки, які завдала російська атака Кривому рогу й району.

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Затримання зрадника

Правоохоронці, зокрема СБУ, продовжують виявляти посібників російських окупантів. Про одного з таких відзвітували днями. Це був глибоко законспірований "кріт", який активно їздив громадами Дніпропетровщини.

Він фотографував позиції українських захисників. Перед ним стояли завдання від російських кураторів шукати HIMARS, а також американські гаубиці М-777. Докази протиправної діяльності цієї так званої людини зафіксовані. У разі доведення вини в судовому порядку, йому загрожує від 15 років до довічного ув'язнення.

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Обстріли Нікопольської громади

Це все відбувалось на тлі того, що росіяни продовжують обстрілювати Нікопольську громаду. По ній вони гатять з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Окупанти не стидаються використовувати будь-які засоби.

Вони використовують і великокаліберну ствольну артилерію, і реактивну артилерію. Через Дніпро від міста Нікополь до території Запорізької області – орієнтовно 6 кілометрів. Річка дуже вузенька в цьому місці. І для артилерійських установок, і для "Градів" це зовсім не є великою відстанню.

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