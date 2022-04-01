Усі зрадники отримають своє покарання, – Зеленський позбавив звання двох генералів

Володимир Зеленський заявив, що схвалив рішення щодо "антигероів" – тих, хто зрадив Україну. Поступово їх усіх покарають.

Про це глава держави повідомив під час свого звернення, оприлюдненого ввечері 31 березня.

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Ухвалене рішення щодо антигероїв. Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками, але поступово всі вони покарання отримають,

– сказав Володимир Зеленський.

За словами президента, вже більше не є генералами:

ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов;

ексначальник УСБУ в Херсонській області Сергій Криворучко.

Він наголосив, що "ті військовослужбовці вищого офіцерського складу, яким щось завадило визначитися, де їхня Батьківщина, які порушують військову присягу, дану на вірність українському народу щодо захисту нашої держави, її свободи та незалежності, неодмінного будуть позбавлені вищих військових звань".

Випадковим генералам з нами не по дорозі! А справжнім героям зі Служби безпеки – така ж абсолютна подяка, як і кожному та кожній, хто щиро захищає нашу державу. Серед службовців героїв справді дуже багато. Дякуємо їм!

– підсумував глава держави.

Звернення Володимира Зеленського: дивіться відео