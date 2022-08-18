СБУ затримала російського агента, який "провів" до Києва понад 120 одиниць ворожої техніки

Служба безпеки України затримала російського агента, який у перші дні війни "провів" окупантів. Із Сумської до Київської області чоловік "переправив" 128 одиниць техніки ворога.

Зрадником виявився мешканець Сумщини, завербований російськими спецслужбами. З перших днів вторгнення він розпочав активну співпрацю з ворогом, запропонувавши стати провідником і показати безпечні шляхи до Києва.

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Як зрадник працював з окупантами

Після звільнення Сумської області ворожий агент продовжив співпрацювати із фсб росії та виконував завдання своїх кураторів. Він збирав дані про місця розташування, кількість та озброєння ЗСУ в регіоні.

Зрадник передавав працівникам фсб координати військових об'єктів із прив'язкою до місцевості. Для комунікації та передачі даних використовував закриті канали електронного зв'язку.

Під час обшуків у помешканні зловмисника правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони із доказами комунікації з російським ворогом.

Зрадника затримали правоохоронці / фото СБУ

Що загрожує зловмиснику

Наразі затриманому повідомили про підозру за статтею – державна зрада та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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В Україні ловлять зрадників

Правоохоронці затримали медика, який допомагав російським окупантам. Він передавав ворожим спецслужбам місця дислокації ЗСУ на півдні Одещини.

Також працівники СБУ затримали "законсервованого" агента фсб. Він коригував ракетні удари окупантів по Харківщини.

На Донеччині ДБР завершила розслідування щодо двох колишніх правоохоронців, яких підозрюють у співпраці з ворогом. Чоловіки могли зливати росіянам дані про позиції ЗСУ. З'ясувалося, що ті працювали в лавах Державної пенітенціарної служби. Вони були охоронцями Торецької виправної колонії №2.

Крім того, нещодавно у Києві викрили російського агента. Зрадник України збирав таємну інформацію про постачання західної зброї й передавав її ворогу.

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