На Буковині судитимуть адвоката, який виправдовував росіян та називав українців "нацистами"

Дивовижно, але на одинадцятий місяць повномасштабної війни, після шаленої кількості фактів звірств росіян та щоденних прильотів знаходяться люди всередині України, які все ще виправдовують російську агресію. Ба більше, звинувачують у "нацизмі" тих, хто не хоче бути поглинутим Росією та чинить їй опір.

Однак такі дії суворо караються законодавством України. Тож адвокат, якого судитимуть за статтею 436-2 Кримінального Кодексу України, повинен був знати про це.

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Що встановило слідство

Як повідомили у Чернівецькій облпрокуратурі, слідчим управління СБУ вдалося встановити активну проросійську позицію громадянина України завдяки соціальним мережам. Там він також не забував й звинувачувати українську владу в розв’язуванні та ескалації війни.

Так, юрист у забороненій соціальній мережі "ВКонтакте" активно коментував дописи росіян на сторінці спільноти та:

звинувачував українську владу у нацизмі та розправі над російськомовним населенням,

засуджував Революцію гідності,

оприлюднював відеозаписи з українцями, які займають активну проукраїнську позицію,

залишав під цими відео негативні коментарі, називаючи громадян "Укро-зомбаками".

Відповідно до висновку судово-лінгвістичної експертизи, у висловлюваннях адвоката наявні ознаки виправдовування та визнання правомірною збройну агресію Росії проти України та не визнання територіальної цілісності України,

– зазначили у Чернівецькій облпрокуратурі.

Що загрожує юристові

Після встановлення усіх цих даних Чернівецька облпрокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно адвоката за фактом:

виправдовування,

визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України,

глорифікації російських військових.

Тож згідно з частиною 2 статті 436-2 КК України "світить" тепер порушникові законодавства обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. А за частино 3 цієї ж статті – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

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