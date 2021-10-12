"Зрадонька" української Феміди: Медвечук опинився за ґратами власної квартири

Печерський суд Києва відмовився від вимоги прокуратури. Судді не відправили за ґрати обвинуваченого у держзраді Віктора Медвечука – кума Володимира Путіна.

Феміда відмовилась призначати Медвечуку альтернативу – заставу у мільярд гривень. Натомість судді одразу відправили його під домашній арешт, зробивши кумові Путіна найкомфортніше.

До теми Медведчука знову відправили під домашній арешт

Пан Медведчук і далі на час усього судового процесу перебуватиме у комфортабельній квартирі у Києві.

Розгляд справи затягнуть на роки

Що це означатиме? Як мінімум те, що Медвечук і далі зацікавлений у тому, щоб розгляд обвинувачень тягнувся роками. Він і далі затягуватиме все всіма можливими способами.

Адвокати кума Путіна тепер хворітимуть, їздитимуть у відрядження або ходитимуть по інших судах.

Саме через це проситимуть засідання щодо Медведчука відтерміновувати. Також адвокати регулярно змінюватимуться, а нові проситимуть собі ще кілька місяців паузи на вивчення матеріалів справи.

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Знаєте нащо це все робитимуть? В очікуванні зміни влади в Україні. З новою владою на відміну від Володимира Зеленського, Медведчукові найімовірніше вдасться домовитися.

Особливо якщо це буде нова стара влада, з якою в кума Путіна вже є пречудовий досвід домовляння. Саме за старої української влади він і досяг в Україні небачених комерційних успіхів.



Віктор Медвечук мав вплив за президенства Петра Порошенка / Колаж 24 каналу

Судді чи двірники: хто справляється краще

Дива не сталося. Вітчизняна Феміда вчинила так, що закрадаються певні сумніви у її неупередженості. Домашній арешт через держзраду – найгіршого з можливих злочинів. Саме щодо того злочину, за яким завжди найсуворіше покарання. Це, м'яко кажучи, нонсенс.

Сталася "зрада-зрадонька". Я не знаю, яких іще треба доказів, що українська Феміда потребує просто негайного і всеосяжного перезавантаження.

Ба більше, навіть не перезавантаження, а тотального очищення. Якщо вищих суддів у "зашкварних" Печерських, окружних, адміністративних і конституційних судах замінити двірниками, то від двірників судові вироки будуть щонайменше чеснішими. Єдине що, з роботою двірників наші "зашкварні" судді точно не впораються.