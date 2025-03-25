Зранку в годину пік: росіяни планували підірвати свого агента біля ТЦК у Кривому Розі

Ворог знову намагався втемну підірвати свого агента, цього разу в Кривому Розі. Росіяни стежили за чоловіком, який приїхав до міста, щоб залишити вибухівку. СБУ викрила зловмисника.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Деталі невдалого теракту в Кривому Розі

Росія завербувала 26-річного львів'янина через телеграм-канал з пошуку "швидких" заробітків.

Служба безпеки запобігла ще одному теракту на Дніпропетровщині. За результатами спецоперації у Кривому Розі затримано російського агента, який на замовлення ФСБ готував вибух поблизу місцевого ТЦК. За матеріалами справи, терорист мав залишити замасковану вибухівку біля контрольно-пропускного пункту військового об'єкта. Окупанти планували підірвати її разом з агентом вранці в годину пік,

– мовиться в дописі.

Таким чином окупанти сподівалися вбити якомога більше українців – і ліквідувати свого поплічника як "зайвого свідка". Це традиційна тактика росіян, які замітають сліди, не жаліючи навіть дітей.

Чоловік приїхав до Кривого Рогу, де забрав зі схованки саморобний вибуховий пристрій. Локацію схрону скинули феесбівці.

На орендованій квартирі агент доукомплектував вибухівку додатковими елементами ураження – болтами, арматурою. А потім приєднав телефон для дистанційної активації.

Росіяни стежили за маршрутом його руху через віддалений доступ до камери мобільного телефону. Чоловік у цей час провів дорозвідку поблизу потенційної цілі, де мав закласти вибухівку, замаскувавши її під вогнегасник у рюкзаку.

Співробітники СБУ завчасно викрили зловмисника та затримали його під час підготовки до закладки вибухівки. Йому інкримінують готування до вчинення терористичного акту.

Тепер російський агент під вартою і може отримати до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Якщо вам або вашим знайомим пропонують "просто занести пакунок" до ТЦК, поліції чи іншої адмінбудівлі, знайте – вас хочуть вбити. Щоб не стати терористом-смертником, повідомляйте про спроби вербування у чат-бот СБУ "Спали" ФСБешника". Служба безпеки гарантує повну конфіденційність, а кожне повідомлення буде ретельно опрацьоване,

– закликають в СБУ.

До слова, 25 березня СБУ відзначає 33 роки. Відомство стоїть за численними спецопераціями, зокрема, ліквідацією зрадників і російських злочинців.