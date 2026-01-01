Україна озброїлась ще 2 Patriot: у Міноборони назвали 5 основних переваг цих систем ППО
- 2 нові комплекси ППО Patriot стали на захист України завдяки домовленостям з урядом Німеччини.
- Patriot забезпечує багатошаровий захист від різних типів ракет та цілей, включаючи гіперзвукові ракети, завдяки своїй універсальності, високій ефективності, багатозадачності та автоматичності.
Ще 2 комплекси протиповітряної оборони Patriot стали на захист українських міст та критичної інфраструктури. Цього вдалось досягти завдяки нещодавнім домовленостям з урядом Німеччини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.
Які основні переваги Patriot у захисті українських міст?
У Міноборони нагадали, що Patriot – зенітний ракетний комплекс виробництва США.
Це одна з найдосконаліших систем ППО у світі. Призначений для знищення літаків, крилатих та балістичних ракет. Patriot здатен збивати високошвидкісні та складні цілі, забезпечуючи багатошаровий захист для стратегічних об'єктів та великих міст,
– зазначили у міністерстві.
Міністерство оборони назвало основні переваги Patriot:
- Універсальність. Комплекс знищує різні аеродинамічні та балістичні цілі, включно з гіперзвуковими.
"Ракети Patriot уражають гіперзвукові ракети "Циркон" та "Кинджал", які розвивають швидкості до 11 000 та до 16 000 кілометрів на годину відповідно", – зазначили у Міноборони.
- Висока ефективність. Надточний радар Patriot використовує технології, які дозволяють одночасно виявляти та супроводжувати різні цілі.
Ракети комплексу Patriot (особливо версія PAC-3 MSE) мають високу точність, уражають цілі прямим наведенням, що важливо для захисту від балістичних ракет,
– наголосили у міністерстві.
- Багатозадачність. Одна батарея Patriot одночасно виявляє до 100 цілей, супроводжує до 8 цілей.
- Автоматичність. Можливість працювати в автоматичному режимі дозволяє Patriot миттєво реагувати на загрози, що важливо для перехоплення гіперзвукових ракет.
- Дальність і висота. Patriot уражає повітряні цілі на висоті до 24 кілометри та відстані до 160 кілометрів, а також закривають великі території.
"Нині комплекси ППО Patriot захищають українські міста і критичну інфраструктуру. Знижують втрати від ворожих ударів крилатими та балістичними ракетами по енергетиці та цивільних об'єктах", – резюмували у Міноборони.
До речі, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів в етері 24 Каналу, що Україні все ще потрібно більше комплексів ППО для протидії ворожій балістиці. Окрім того, за словами експерта, необхідно збільшити виробництво дронів-перехоплювачів.
Яку допомогу з ППО передавали партнери Україні нещодавно?
У грудні 2025 року Німеччина передала Україні 2 системи ППО Patriot та дев'яту систему IRIS-T. У 2026 році Берлін планує надати Україні велику кількість ракет AIM-9 Sidewinder.
Водночас Володимир Зеленський наголошував на браку певних типів ракет для частини систем протиповітряної оборони України. За словами президента, проблема стосується не лише протиповітряної оборони.