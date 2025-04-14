Україні потрібні ЗРК Patriot: боєць ЗСУ назвав найефективніший метод, щоб переконати Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна досі не отримала додаткові системи протиповітряної оборони Patriot. За його словами, наша держава готова їх навіть купити. У цій пропозиції може бути фінансовий інтерес для США.

Такі ініціативи – це найефективніший метод, щоб переконати Дональда Трампа. Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко.

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"Виходячи з цих реалій, президент України Володимир Зеленський робить абсолютно правильні прагматичні кроки з погляду того, що ми не просимо, аби нам передавали озброєння. Ми готові його купити. Думаю, що серед інших аргументів, які є, цей, мабуть, може бути найефективнішим для переконання президента США", – вважає він.

Важливо те, як швидко ці системи ППО можуть бути поставлені, якою буде кількість ракет до них і так далі. Зараз американське оборонне виробництво чекає замовлень. США збираються збільшити оборонні видатки до 1 трильйона доларів.

Відповідно на це орієнтується оборонно-промисловий комплекс, який буде збільшувати виробництво зброї, снарядів, боєприпасів, систем ППО. Зокрема, ЗРК Patriot.

Тому, думаю, що виходячи із фінансового боку цього питання, це може бути аргумент для того, щоб такі системи були передані Україні. Єдине, що залишається – це питання часу, як швидко це може відбутися,

– додав боєць ЗСУ.

Нагадаємо, попри обіцянки, які звучали під час саміту НАТО у Вашингтоні 9 липня, Україна досі не отримала додаткові системи ППО Patriot. Володимир Зеленський пояснив, що проблема полягає не у фінансах. За його словами, деякі європейські країни готові фінансувати закупівлю систем для посилення захисту українського неба, а США кажуть, що сьогодні немає можливості. У розмові з Дональдом Трампом український лідер заявив, що Україна готова купити Patriot за 15 мільярдів доларів (10 систем) або отримала ліцензію на їхнє виробництво.