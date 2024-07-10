Найпотужніше одноразове зміцнення ППО, – Кулеба розповів, як партнери підсилять захист України

Декілька місяців тому Україна поставила питання про необхідність першочергового постачання 7 систем Patriot. Щодо 5 вже є рішення. Стосовно інших систем ППО наша держава чекає остаточного ухвалення.

Також партнери пообіцяли надати Україні багато систем середньої і малої дальності. Про це 24 Каналу повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Я думаю, що це найпотужніше одноразове зміцнення ППО України від початку вторгнення. Тобто коли за такий короткий проміжок часу ухвалюється так багато рішень щодо постачання в Україну ППО", – підкреслив посадовець.

Усі Patriot будуть привезені в Україну

Дмитро Кулеба зазначив, що одна з цих 5 систем Patriot – німецька, яка вже працює в Україні. Канцлер Німеччини Олаф Шольц 10 липня як ініціатор та лідер коаліції ППО для України пообіцяв, що він й надалі активно працюватиме над збільшенням постачання цих систем для України.

Усі системи Patriot, які можна буде знайти у світі і привезти в Україну, усі будуть привезені. Це може зайняти десь більше часу, десь менше, але Україна потребує цього щита. Вона його отримає,

– наголосив міністр.