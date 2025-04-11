Питання не у кількості Patriot: Defense Express назвав головну проблему України у захисті неба

Проблема України із ЗРК Patriot полягає не у їхній кількості. Річ у тім, що у нашій державі є брат ракет до вже наявних зенітно-ракетних комплексів.

Тому навіть якщо Україна матиме більше ЗРК Patriot, але доти буде брак ракет, то нічого особливо не зміниться. Це 24 Каналу пояснив головний редактор Defense Express Олег Катков.

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"В Україні, очевидно, є брак ракет до наявних Patriot. Тому від можливості мати більшу кількість Patriot з браком ракет до наявних нічого об'єктивно не зміниться. Тому що Patriot без ракет – це просто шмат заліза, дуже високоякісного", – сказав він.

Щодо ліцензійного виробництва Patriot як комплексів, то виготовляти їх самостійно можуть лише США. Можлива локалізація виробництва компонентів цих ЗРК.

Також можна за ліцензію збирати ракети з американських комплектуючих. Зокрема, у вересні 2026 року має запрацювати підприємство у Німеччині, яке вже буде виробляти ракети GEM-T, які необхідні для ураження аеродинамічних цілей.

Єдина дієва стратегія

Олег Катков зазначив, що Україна не може брати більше ракет до ЗРК Patriot, ніж виробляють США. У 2025 році за планом компанія Lockheed Martin має виготовити на всіх операторів Patriot 600 ракет. Це єдиний виробник. Частина з них повинна піти до України відповідно до договорів. Можливо, наша держава буде докуповувати ракети додатково.

При адміністрації Джо Байдена було прийнято рішення, що Україна має пріоритет в отриманні ракет до Patriot, який буде вищий за всі інші країни, окрім Тайваню. Тайвань та Україна будуть отримувати їх на однакових умовах. Після того, як будуть задовільнені потреби Збройних сил США. Якщо ці умови продовжать діяти, то значна частка цих ракет має надійти до України,

– підкреслив він.

Відомо, що SAMP/T по балістичних цілях працюють не так ефективно, як би хотілось. Комплекс "Праща Давида" навіть кращий за Patriot з погляду дальності дії, нижчої ціни. Але проблема у тому, що Ізраїль вирішив не лише не продавати Україні озброєння, а навіть блокувати реекспорт.

"Що у цьому випадку робити? Використовуйте ті ресурси, які є. Можливо, за допомогою європейської підтримки почати боротися не зі стрілами, а з лучником. Це насправді єдина стратегія, про яку постійно всі говорять", – вважає головний редактор Defense Express.

Мовиться про протидію виробництву російських ракет, знищення пускових. Це комплексний підхід: і збільшення виробництва ракет, і збільшення ресурсів на їхню закупівлю, і перегляд парадигми протидії.