Системи Patriot в Україні передали не США, а інші країни, – Зеленський

Усі системи ЗРК Patriot, які обороняють небо над Україною, наша держава отримала не від Сполучених Штатів. Президент також наголосив, що надали їх нам з допомогою країн-партнерів.

На цьому в інтерв'ю наголосив Володимир Зеленський. Він зазначив, що системи ЗРК Patriot, якими Україна обороняється від російських ракет, наша держава отримала від країн-партнерів.

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Системи Patriot надійшли не від США

Президент України також наголосив, що виділені кошти США на ЗРК Patriot для нас до нашої держави не надходили. Саме країни Євросоюзу займалися передачею цих систем ППО.

Ми дуже вдячні за все США, безумовно. Але ті системи Patriot, які є у нас, прийшли не зі США. І ви маєте розуміти, що якщо виділяються гроші на системи Patriot, ці системи приходили з різних країн. Ці гроші ніколи до нас не надходили (безпосередньо – 24 Канал),

– пояснив в інтерв'ю він.

Водночас Володимир Зеленський зазначив, що у нього відсутні сумніви щодо того, що саме завдяки США Україна отримала системи Patriot.

Так, це велика допомога для нас. Це факт, що це робили США,

– уточнив глава держави.

Україні потрібно більше Patriot

Росія продовжує тероризувати населення України своїми крилатими та балістичними ракетами, а також дронами-камікадзе "Шахед". ЗРК Patriot – системи, які здатні протистояти балістиці та аеробалістиці. І їх нам потрібно більше, щоб ефективно захищати небо над нашою державою.

В ефірі 24 Каналу військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник зазначив, що системи Patriot результативно себе проявили у збиванні тих же "Кинджалів". Водночас він додав, що також добре працюють і SAMP/T.

Таких установок треба якомога більше. Маю нагадати, що установок Patriot на планеті, коли вони почали виготовлятися ще з 80-х років, є від 1000 до 1300. Питання навіть не технологічної, а політичної волі наших союзників. Немає проблеми з наявністю зброю, є проблема з постачанням в Україну,

– додав Черник.

Власне, Україна вже місяці очікує на те, щоб у США визначилися з виділенням додаткової допомоги у розмірі понад 60 мільярдів. Ця сума необхідна як для покупки озброєння для успішного протистояння росіянам на фронті, так і для засобів ППО, щоб протидіяти повітряним нападам з боку країни-агресорки.