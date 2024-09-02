Уряд Румунії схвалив законопроєкт про передачу Україні ЗРК Patriot

У понеділок, 2 вересня, коаліційний уряд Румунії схвалив законопроєкт, що дозволяє передати Україні систему ППО Patriot. Його вже направили до парламенту для остаточного голосування.

У червні Бухарест заявив, що передасть Україні одну з двох робочих систем Patriot за умови, що союзники замінять її подібною системою протиповітряної оборони.

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Передача Patriot Румунією

Повідомляється, що румунський Patriot є частиною постачання п’яти відповідних систем та інших стратегічних засобів ППО, які країни НАТО вже пообіцяли надати Україні.

Після того, як парламент ухвалить закон, уряд зможе затвердити рішення, яке зробить цю допомогу реальною,

– повідомив речник уряду Румунії Міхай Константін.

У проєкт закону також зазначено, що Румунія надішле США листи-пропозиції та погодження щодо заміни подарованої батареї та розраховує сплатити приблизно 60 мільйонів доларів у вигляді податків і зборів.

Що цьому передувало

У червні 2024 року Румунія погодилася передати Україні систему Patriot.

Враховуючи значне погіршення безпекової ситуації в Україні внаслідок постійних і масованих нападів Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо на енергетичний сектор, а також регіональні наслідки цієї ситуації, в тому числі на безпеку Румунії, у тісній координації разом із союзниками члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot,

– йшлося у повідомлення президента країни.

Варто вказати, що російські безпілотники неодноразово порушували повітряний простір країни, що могло вплинути на рішення щодо посилення ППО України.