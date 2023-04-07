Жданов сказав, скільки Patriot треба Україні для захисту від російських ракет

Україна отримає три батареї ЗРК Patriot, які посилять протиповітряну оборону держави. Однак зрозуміло, що в майбутньому потрібно буде значно більше цих зенітних ракетних комплексів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, умовно кажучи, одна батарея ЗРК Patriot здатна захистити одне місто.

До теми ЗРК Patriot проти "Кинджалів": Світан сказав, чи реально буде збивати ці ракети

Тому три батареї цього ЗРК, які отримає Україна, зможуть (умовно – 24 Канал) перекрити три міста. Саме Генштаб вирішуватиме, де найкраще їх розмістити.

3 комплекси Patriot – це 3 великих міста. Де вирішить розташувати їх Генштаб – важко сказати. Їм видніше, адже вони бачать всю картину в цілому,

– зазначив Жданов.

Як у майбутньому варто розвивати українську ППО

На думку Жданова, було б чудово, якби Україна мала стільки батарей ЗРК Patriot або ж SAMP/T, щоб можна було перекрити повітряний простір на загрозливих напрямках. Хоча б по периметру. Це стосується кордону з Білоруссю та Росією, а також – узбережжя Чорного моря.

Все мало б бути з розрахунку, щоб кожна наступна батарея перекривала попередню на одну третину дальності досяжності її засобів. Можна сісти і порахувати, скільки тут батарей потрібно, щоб тільки кордон прикрити. Тому тут завдання у нас величезне. І роботи не на один рік,

– пояснив Жданов.

Жданов пояснив, скільки комплексів ЗРК Patriot потрібно Україні: дивіться відео

Крім того, у перспективі варто було б створити єдину систему ППО. У цьому випадку стратегічні засоби на кшталт Patriot функціонували б в єдиній системі з мобільними вогневими групами, які б теж захищали українське небо.

Зараз над цим активно працюють. А сили ППО постійно покращують власну результативність зі збиття ворожих крилатих ракет, безпілотників тощо.

Україна отримає ЗРК Patriot: останні новини