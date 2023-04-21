Мінус 13 мільярдів: під Тулою самоліквідувався ЗРК С-400
Під Тулою, що в Росії, перекинувся зенітно-ракетний комплекс С-400. Вартує він мільярди рублів. Збройним Силам навіть не довелось нічого робити.
Ворожі пропагандистські телеграм-канали почали активно писати про те, що 20 квітня під Тулою перекинувся ЗРК С-400 Росії. За попередньою інформацією, водій просто-таки не впорався з керуванням системи. Про це інформує 24 Канал.
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Вибуху не було
Відомо, що цей ЗРК спершу їхав у колоні з восьми машин, але дорогою відстав, допоки не вилетів у кювет. У 33-річного водія С-400 діагностували перелом руки – насправді він серйозно не постраждав.
Водночас боєприпаси не здетонували – себто загрози вибуху не було після цього падіння.
Зенітно-ракетний комплекс С-400 перекинувся на шосе М2-Крим під Тулою – в районі села Прудне. Вартість машини – близько 13 мільярдів рублів,
– написав один з ворожих телеграм-каналів.
Окрім того, поширювались чутки, що цей комплекс пролежав увесь день після падіння в кювет о 10:30. Довелося навіть через це перекривати дорогу на в'їзд та виїзд з міста.
С-400 "приліг відпочити": дивіться відео з телеграм-каналів
У Росії – проблеми: актуальне
- Зауважимо до цієї теми, що ввечері 20 квітня в Бєлгороді прогримів вибух, внаслідок чого в центрі міста утворилась глибока вирва. Разом з тим було настільки "тривожно", що трусились будинки, повибивало вікна з осель та навіть одну машину закинуло на дах сусіднього магазину.
- У міноборони Росії вирішили сказати все як є та взяли вину на себе. Власне, там констатували, що це випала бомба зі Су-34. Окрім того, мережею поширювались чутки, що за допомогою цієї повітряної цілі ворог хотів атакувати Харківщину.
- Також не можна не згадати, що станом на 20 квітня було відомо, що ЗСУ відправили до Кобзона понад 184 тисячі загарбників. Лише за минулу добу – близько 670 бійців.