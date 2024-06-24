Живий щит: що відомо про ЗРК "Тор-М2", яким Росія могла вбити своїх туристів на пляжі в Криму

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23 червня українські ракети ATACMS атакували воєнні цілі російських окупантів у Криму. Зокрема, було завдано чергових ударів по воєнному аеропорту "Бельбек", де базується російська авіація, яка регулярно обстрілює Україну. Російські системи ППО/ПРО не можуть перехоплювати ракети українців, а тому вирішили вчинити максимально підступно.

Ворог застосував тактику "живого щита" та прикрив воєнні об'єкти тілами своїх громадян, зокрема дітей. Лише за 2 кілометри від "Бельбеку" розташований пляж у селі Любимівка, а за 4 кілометри від воєнного аеропорту – пляж у селі Учкуївка.

Попри те, що зараз Росія перетворила окупований півострів на суцільну воєнну базу, вона не припиняє завозити на місцеві "курорти" людей, зокрема дітей. Ба більше, росіяни в Криму не вмикають повітряної тривоги, а ЗМІ пропагандистів постійно стверджують, що ППО окупантів збиває буквально все, навіть ті ракети, які ЗСУ навіть не запускали, бо не мають їх у такій кількості, як розповідає Конашенков.

При цьому росіяни все ж намагаються збивати українські ракети, але оскільки їхнє ППО тепер має суттєві дірки, у них нічого не виходить проти балістичних снарядів, розробки минулого тисячоліття. І тоді вмикається "живий щит".

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Як пропагандисти змінювали версії про удари по Криму

23 червня було завдано ударів ракетами ATACMS по "Бельбеку" – Росія повідомила, що всі ракети перехоплено, але внаслідок того, що одну ракету російська ППО збила просто над пляжем в Учкуївці, уламки впали на туристів – загинули 5 людей та поранені понад 120.

Згодом пропагандисти змінили свою версію: нібито було перехоплено лише 4 ракети, а одна спрацювала просто над пляжем. Ця версія не витримує жодної критики: якби так сталося, то жертв було б значно більше – 950 суббоєприпасів M72, які просто б стерли пляж та всіх, хто там був. Адже кожен M72 містить сотні вольфрамових кульок, які накривають територію в радіусі 15 метрів. То що ж тоді відбулося?

Відповідь на це питання дав аналіз уламків – росіяни самі виклали їх у мережу. Згодом їх продублював телеграм-канал "Кримський вітер".

На фото є уламки ракети з пляжу в Учкуївці, але це точно не MGM-140 (ATACMS). Військовий оглядач Олександр Коваленко припустив, що це рештки російської ракети ЗУР 9М330 ЗРК Тор-М2.



Уламки ракети 9М330 в Учкуївці / Фото "Кримський вітер"

Російська ракета Тор-М2 над кримським пляжем

Якщо це так і над пляжем в Криму вибухнула саме ракета 9М330 з Тор-М2, то це все пояснює. Особливістю цих ракет є її система самознищення. Вона спрацьовує, коли ракета не може виконати бойове завдання.



Ракета 9М330 / Фото міноборони Росії

Тор-М2 – чудова для парадів, але проти балістичних ATACMS ця російська система безпорадна. Тому росіяни її випустили без жодної надії на ураження цілі. Вона долетіла до Учкуївки, де далі просто розірвалася та розсипала над головами туристів 14,5 кілограма своєї бойової частини. Нагадаємо, що в MGM-140 – це 560 кілограмів.

Що було б, якби на пляжі дійсно вибухнула MGM-140, дає приблизне уявлення старенький голлівудський блокбастер Swordfish і ця сцена +18:

Або цей реальний епізод знищення за допомогою ATACMS російської С-400. Зверніть увагу на те, яку площу покривають суббєприпаси M74, це добре видно на відео.

Власне, про це пишуть навіть Z-блогери, щоправда, потім сором'язливо зносять свої пости.



Пост пропагандиста Сапонькова, який "загубився" серед криків росіян, але зберігся у вигляді скриншоту

Тож фактично росіяни вбили своїх же. І нині звинувачують у цьому всіх (Україну, НАТО, Вашингтон), але не самих себе. Це, до речі, система: те саме ми бачимо у Бєлгороді та інших містах і селах Росії, де окупанти продовжують цинічно гратися в оновлену версію гри "артилерія б'є по своїх". Тому віцемер Магадану за смерть власної доньки може дякувати Путіну, а решту росіян мають спитати – чи хочуть вони й далі бути "живим щитом" для окупантів у зоні інтенсивних бойових дій.

У Криму немає й не може бути жодних "пляжів", "туристичних зон" та інших фіктивних ознак "мирного життя". Крим – це безумовно окупована Росією чужа територія, де йдуть бойові дії, триває повномасштабна війна. Та сама війна, яку розв'язала Росія виключно з геноцидною й загарбницькою метою. Крим – це також великий військовий табір і склад, із сотнями прямих військових цілей, який росіяни цинічно намагаються маскувати й закривати власними цивільними. Які, зі свого боку, є… цивільними окупантами,

– радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк викриває цинічні маніпуляції росіян та їх чергову спробу сховатися за "живим щитом".

Що таке ЗРК Тор-М2

Це російська мобільна ППО. Розробка ще часів холодної війни, ЗРК родини "Тор" мали стати похідним ППО для потенційного великого танкового наступу на Європу та мали прикривати радянські армади від авіації та ракет.

Що буває, коли танкові групи не прикриті від загрози з неба, яскраво показала операція "Буря в пустелі", де сотні танків Саддама Хусейна були безжально розстріляні з літаків.



"Тор-М2" на воєнному параді росіян / Фото міноборони Росії

У росіян на озброєнні чимало варіацій "Торів", серед них "Тор-М2" – одна з найсучасніших. Вона була постійним гостем на парадах на Червоній площі, а також вважалась фаворитом російських пропагандистів. Її спеціалізація – перехоплення крилатих ракет, але не балістики.

Це дійсно хороші системи. Так, ними можна вбивати цивільних на пляжах у Криму, але їхній профіль все ж – протиракетна оборона.

Вони швидкі: час виявлення, ідентифікації, захоплення та прийняття рішення про запуск – 1 – 1,5 хвилини або менше,

мобільні: у комплексу Тор-М2 вдвічі (аж до 16 ракет) збільшено боєкомплект,

а ракети 9М338 володіють розширеною зоною ураження і підвищеною точністю стрільби.



"Тор-М" на мілітарній виставці / Фото міноборони Росії

"Тори" можуть працювати в автономному режимі за мінімальної участі людини. Можливо, саме це й стало причиною трагедії в Ірані, коли місцеві КВІР-ППО збили з російського комплексу український літак Boeing-737 компанії МАУ 8 січня 2020 року.

Тоді загинули 176 осіб, а Іран досі не поніс за це покарання, нібито покаравши лише виконавців.

ЗРК Тор-М2 – основні характеристики

виробник – Росія,

приблизна вартість – понад 24,1 мільйона доларів за одиницю,

Кількість цілей, що одночасно відстежуються, – 48,

Кількість цілей, що одночасно супроводжуються, – 4,

Зона виявлення цілей за дальністю – 27 кілометрів,

Зона виявлення цілей за висотою – понад 23 кілометри,

Зона знищення цілі за дальністю – 12 кілометрів,

Зона знищення цілі за висотою – 10 кілометрів,

Максимальна швидкість цілей – 700 метрів на секунду,

Кількість ракет – 16 ракет 9М338,

Маса ракети 9М330 – 165 кілограмів,

Маса бойової частини 9М330 – 14,5 кілограма.

Як Україна знищує "Тор-М2"

На швабру, яку взимку 1991 року залишив Саддам, у 2022 році впевнено наступили росіяни, коли пустили танкові колони на українські дороги. Разом із ними помчали для прикриття і "Тор-М2". Але замість авіації на них чекали пристріляні українською артою сектори – проти гаубиць новітнє російське ППО виявилось безсилим, тому чимало комплексів згоріло на підступах до Києва, Сум чи Харкова.

Крім того, цінні комплекси стали пріоритеною ціллю для "Байрактарів". Також були випадки, коли в "Торах" закінчувалось пальне й екіпажі просто кидали машини, вартістю в десятки мільйонів доларів на шосе. Нині відомо про понад 10 трофейних "Торів" у ЗСУ.

Ще один фронт боротьби з "Торами" був на Чорному морі – росіяни використовували ці комплекси на острові Зміїний та розміщували просто на своїх воєнних кораблях, але це їх не врятувало. Так само не змогли "Тор-М2" дати собі раду проти українських безпілотників – у березні 2023 року український дрон уразив Тор-М2, коли той був у бойовому положенні. Цей епізод потрапив на відео.

Спецпризначенці СБУ знищили дронами-камікадзе російські ЗРК "Тор-М2" і С-300ВМ – дивіться відео:

Перед цим у лютому 2023 року українців вразили одразу 2 "Тор-М2", цікаво, що вони були в арктичних лівреях, тобто росіяни перетягнули їх із Заполяр'я на Херсонщину й вони подолали тисячі кілометрів, щоб загинути.

Крім дронів, артилерії та "байрактарів" ефектно знищує "Тори" й українська авіація, використовуючи американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM.

У 2024 році Україна отримала новий потужний інструмент для знищення "Тор-М2". Це американські ракети ATACMS – вони спеціалізуються по російських аеродромах і ППО. Ці системи здатні накривати великі площі, а це означає, окупантам не буде де сховатися в Криму.