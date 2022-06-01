Зробили неможливе і прорвалися: у Гірську громаду завезли гумвантаж та евакуювали 9 людей

Росіяни не припиняють штурмувати Луганщину та обстрілювати мирні міста. Втім, навіть у такій небезпечній ситуації Україна робить все, щоб врятувати своїх громадян та допомогти їм у будь-який спосіб.

Спроба російських окупантів взяти під свій контроль усю Луганську область триває. Ворог гатить по населених пунктах та намагається завадити евакуації мирних людей.

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Прорив у Гірську громаду

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив про те, що нашим героям вдалося прорватися в Гірську громаду, яка щодня потерпає від страшних ворожих обстрілів. Рашисти артилерією та авіацією рівняють із землею цілі міста та села. Найбільш "гаряче" у Тошківці та Золотому – окупанти взяли на приціл багатоповерхівки.

Попри обстріли доріг та небезпеку, наші воїни таки зуміли завезти у Гірську громаду гуманітарну допомогу. Окрім того, вдалося евакуювати 9 мирних людей – пенсіонерів та маломобільних. Оскільки на тій території великі проблеми зі зв'язком, то пропонувати евакуацію довелося по дворах.

Задля безпеки їхати довелося кількома автомобілями. Під Врубівкою одна машина таки потрапила під обстріл, але, на щастя, поранених та постраждалих немає. Усі евакуйовані вже в безпеці.

Ситуація на фронті: головне про останні новини

США знову нададуть Україні нову військову допомогу. Президент Джо Байден повідомив подробиці нового пакета, який отримають ЗСУ: системи HIMARS, мобільні реактивні артилерійські системи, протитанкові радари, "Джавеліни" та пускові установки, вертольоти та протитанкова зброя.

Ситуація у Сєвєродонецьку складна, зараз ворог контролює 80% міста, бої тривають. ЗСУ провели кілька контратак та взяли в полон 6 росіян. Також Гайдай повідомив, що на території області немає жодного безпечного населеного пункту – росіяни обстрілюють всі міста та села.

Наші відважні захисники та захисниці роблять усе можливе та неможливе для того, щоб стримати наступ ворога та звільнити від рашистів українські землі. Ворог зазнає шалених втрат, але, на жаль, у боях гинуть і наші герої. Як розповів Володимир Зеленський, кожного дня ми втрачаємо 60 – 100 захисників України, ще приблизно 500 отримують поранення.

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