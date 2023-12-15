Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною, – Зеленський звернувся до українців

Володимир Зеленський 15 грудня записав своє традиційне вечірнє звернення зі Львова. Президент розповів, що надалі українську владу очікують активні тижні на міжнародному політичному фронті.

Зеленський наголосив, що вже веде дискусії з партнерами щодо посилання обороноздатності України. Це стосується передачі нашій державі нової зброї від партнерів.

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Робота у Львові й подяка ДСНС

Зеленський зазначив, що цього дня він перебуває у Львові. Зокрема, вранці він був на Марсовому полі Личаківського кладовища, де вшанував наших полеглих воїнів, яких Україна буде пам'ятати завжди.

Зараз – у Львівській політехніці. Провів Конгрес, засідання Конгресу місцевих та регіональних влад. Разом з урядовцями – були й Прем’єр-міністр, міністри. Голова Верховної Ради. Голова Офісу. Багато питань – різні аспекти взаємодії центральної влади з громадами,

– сказав президент.

Глава держави також відзначив, що дуже важливо, щоб уряд був у постійній комунікації з місцевим самоврядуванням, а керівники у громадах розуміли, яка зараз ситуація, чим живе наша країна і наскільки важливо бути повністю зосередженими на обороні та допомозі людям.

Зеленський також подякував усім працівникам ДСНС України, які протягом цього тижня допомагали рятувати життя людям після російських обстрілів.

У своєму зверненні Зеленський відзначив таких рятувальників:

З Одеси: сержантів Артема Кейга, Руслана Куруча та капітана Ореста Павловського;

З Херсонської області: сержантів Анатолія Скотенянця, Володимира Кушнірука та капітана Владислава Пилипенка;

З Києва: головного майстра-сержанта Сергія Савенка, капітана Дмитра Галицького, майора Любов Кірнос.

Президент висловився про інцидент на Закарпатті й важливий тиждень

Зеленський наголосив, що на Конгресі місцевих та регіональних рад голова Служби безпеки України доповів про затримання в Одесі, у Херсонській області, у Дніпрі колаборантів. Він також розповів і про інші операції служби.

Міністр внутрішніх справ доповів щодо трагедії в Закарпатті. Лікарі надають усю необхідну допомогу. Голова обласної адміністрації доповів деталі,

– наголосив Зеленський.

Крім того, президент наголосив, що продовжує роботу з партнерами, щоб єдність у захисті України збереглася: і у Європі, і з Америкою, і з усіма іншими у світі, хто підтримує нас, підтримує державу та міжнародне право.

"Наступні тижні будуть теж активними в нашій зовнішній політиці, і вже почали планувати активність на січень. Зробимо все можливе, щоб Україна була сильною", – підкреслив глава держави.

Він також зазначив, що ця робота потрібна, щоб у наступному році українці могли бути впевненими й в оборонній підтримці, і в макрофіні, і в політичній підтримці.

Наостанок Зеленський подякував усім, хто допомагає нашій державі й попросив дбати про людей та про нашу Україну.