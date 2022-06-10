Зробимо все, щоб економічна активність відроджувалася, – Зеленський звернувся до українців
10 червня 2022 , 23:55Читать новость на русском
Попри війну, в Україні готують програми підтримки малого та середнього бізнесу. Це необхідно для того, щоб економіка нашої держави почала відроджуватися.
Про це під час свого вечірнього звернення 10 червня розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал.
До теми Працюємо, як супергерої, – Єврокомісія рекордно швидко оцінює заявку України на членство в ЄС