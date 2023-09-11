"Більше, ніж ми будь-коли збирали": Стерненко та Притула оголосили про масштабний збір

У той час, коли ЗСУ героїчно наступають на Півдні та стримують натиск ворога на Сході, допомога з тилу дуже потрібна. Долучитися можна в тому числі фінансово, адже Сергій Стерненко та Сергій Притула розпочали найбільший збір.

Допомога фронту є різною. Хтось плете маскувальні сітки, хтось готує їжу, хтось допомагає у госпіталі, а хтось не поширює неперевірену інформацію та не знімає роботу ППО.

Дивіться також Протимінні трали українського виробника: Притула розповів про новий масштабний збір

"Зробимо їм боляче"

У нас є можливість допомогти одній дуже хорошій справі – завдати росіянам серйозного удару. Більшого, аніж у Пскові, коли було знищено 4 Іл-76 + боєприпаси. Ваші кошти прямо допомогли цьому відбутись. Для максимального результату зараз потрібна велика сума. Це 75 (!) мільйонів гривень,

– написав Стерненко.

Він зазначив, що кожна копійка варта того, щоб задонатити. А якщо не вдасться зібрати всю суму –результат все одно буде. Стерненко називає збір історичним і говорить, що сам поклав на банку із заощаджень 100 000 гривень.

Спочатку ви побачите саме результат. Потім і засоби ураження. Ворогу поки зарано знати про них, хай спершу відчує,

– інтригує волонтер.

Дивіться також Українська розробка: з'явилися кадри ураження Іл-76 у Пскові – вибухові відео

Куди переказувати гроші

Монобанка (і Apple Pay): https://send.monobank.ua/jar/6Cgt7cSiPp

Карта банки 5375411208619598

Приват 5168745030910761

Спеціальний рахунок для юридичних осіб (призначення: благодійний внесок): UA323052990000026002015036015

PayPal: sternenkopaypal@gmail.com

Зробимо їм боляче, хай росіяни відчують нашу лють!

– закликають волонтери.

Вони просять допомогти грошима та репостами.

За 45 хвилин після оголошення про початок люди зібрали 10 000 000 гривень, а на 15:31, тобто менш ніж за дві години від початку, було вже 20 мільйонів.

"Не втомилися" – ветеранська благодійна ініціатива

На початку вересня стало відомо, що ветерани із протезами пройдуть 50 кілометрів Карпатами. Вони хочуть зібрати 10 мільйонів гривень на потреби Збройних Сил. Керуватиме збором та закупкою і відправкою амуніції для військових Фонд Сергія Притули.

Своєю ініціативою чоловіки планують показати Україні, що вони не втомилися від війни. Ветерани окрім спорядження також нестимуть разом з собою десятикілограмові мішки з піском. Після кожного зібраного мільйону будуть скидати один.