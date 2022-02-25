Зробіть запаси води та їжі, підготуйте теплі речі, – Кличко просить киян підготуватися

25 лютого 2022 , 14:18
Читать новость на русском

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців столиці. Він попросив їх не наражатися на небезпек, адже у місті – бойові дії.

Політик 25 лютого звернувся до місцевих мешканців в умовах атаки російської армії. Про це повідомляє 24 канал.

Раніше ЗСУ підірвали міст через Тетерів, щоб затримати техніку окупантів біля Києва: фото з місця

Що сказав Кличко киянам

Кличко попросив киян, особливо мешканців Оболонського району, не виходьти на вулиці, оскільки це – небезпечно. Потрібно натомість залишатися вдома або в укритті дома. Виходити можна, лише якщо чути сигнал повітряної тривоги – коли він починається або закінчується. 

Будь ласка, зробіть запаси води та їжі, речей першої необхідності. Підготуйте теплі речі, пледи, щоб брати їх на час перебування в укритті,
– закликав Кличко.  

"Не покидайте домівок чи укриттів. Не наражайтеся на небезаку. Зараз у деяких районах столиці лунають постріли й вибухи. Українські військові знешкоджують диверсійні групи росіян", – додав політик. 

Інші новини з Києва

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.

Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ! 
Автор: Ірина Буртик