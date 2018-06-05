"Зроблю все можливе для кохання": що обіцяє глядачам потенційний "Холостяк" 9 сезону
Ведучий і головний редактор журналу "XXL" Микита Добринін зізнається, що зробить усе можливе, щоб знайти своє кохання на проекті "Холостяк" 9 сезон.
Напередодні телеканал СТБ оприлюднив імена кандидатів на головну роль у романтичному шоу "Холостяк". Серед них – Микита Добринін.
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Зараз прийшов період, коли я розумію, що є щось важливіше ніж бізнес. І це особисте життя. Зараз я готовий побудувати міцні стосунки,
– зазначає Микита.
За словами телеведучого, він досить вимогливий до характеру й зовнішності своєї обраниці, хоча і не категоричний.
Крім того, він допускає стосунки з дівчиною, у якої є діти.
Микита Добринін додав, що головному герою проекту варто пам’ятати, що це частина його життя, де немає місця для фальші, й тільки з таким ставленням можливо знайти своє кохання.
"Головне, щоб вона була моєю людиною. З нею має бути легко", – розповідає Микита Добринін.
Зазначимо, що потенційний "Холостяк" 9 сезону вже має досвід сімейного життя, адже був одружений.
Дивіться відео, як Микита робив пропозицію своїй колишній дружині:
Нагадаємо, вперше за всю історію романтичного шоу "Холостяк" глядачі отримали можливість взяти участь у виборі головного героя.