Зросте ціна на газ для українців, – Зеленський про загрози "Північного потоку-2"

Володимир Зеленський висловився про загрози, які може принести завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Сам проєкт він назвав зброєю.

На цю тему глава держави спілкувався з українськими та іноземними журналістами. Він підкреслив, що тема "Північного потоку-2" буде однією із пріоритетних на майбутній зустрічі з Байденом.

Зверніть увагу "Північний потік-2" – як друга частина поганого кіно, – Зеленський​

Президент зауважив, що до повного завершення будівництва залишається лише 1% робіт. Втім, навіть на такий обсяг потрібно достатньо багато часу. Україна може використати його для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки.

Одна справа – побудувати газопровід, інша – запустити його. Потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів,

– зазначив Зеленський.

Водночас сам факт закінчення будівництва не гарантує, що "Північний потік-2" таки функціонуватиме. Є ймовірність, що він не запрацює, допустив український лідер.

Які загрози виникають для України

Зеленський висловився й про плани США та Німеччини інвестувати у відновлювану енергетику України, аби компенсувати збитки через запуск трубопроводу. Політик пояснив, що припинення транзиту газу через нашу територію загрожує втратою 2 мільярдів доларів щороку. Це – вдвічі більше, ніж оголошена сума інвестицій.

До того ж, ціни на газ для українських споживачів можуть зрости, адже через наш трубопровід проходитиме менше палива. Тож президент наголосив, що "Північний потік-2" фактично можна назвати зброєю.

Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й цим же підвищити ціну. У сучасному світі необов'язково купувати кулемети, аби завдати шкоди країні. Для цього досить й економічних інструментів,

– застеріг він.

Політик переконаний, що перехід України на відновлювані джерела енергії стане реальним у найближче десятиліття. Проте для цього потрібно налагодити процеси дешевого виробництва "зеленого" водню. Ймовірно, його б вдалося транспортувати по наших газопроводах, проте наразі говорити про це зарано.

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