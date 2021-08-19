Зросте ціна на газ для українців, – Зеленський про загрози "Північного потоку-2"
Джерело:Офіс Президента
Володимир Зеленський висловився про загрози, які може принести завершення будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Сам проєкт він назвав зброєю.
На цю тему глава держави спілкувався з українськими та іноземними журналістами. Він підкреслив, що тема "Північного потоку-2" буде однією із пріоритетних на майбутній зустрічі з Байденом.
Зверніть увагу "Північний потік-2" – як друга частина поганого кіно, – Зеленський
Президент зауважив, що до повного завершення будівництва залишається лише 1% робіт. Втім, навіть на такий обсяг потрібно достатньо багато часу. Україна може використати його для захисту своїх інтересів та енергетичної безпеки.
Одна справа – побудувати газопровід, інша – запустити його. Потрібен час. Необхідно дотримуватися норм міжнародного права та міжнародних енергетичних стандартів,
– зазначив Зеленський.
Водночас сам факт закінчення будівництва не гарантує, що "Північний потік-2" таки функціонуватиме. Є ймовірність, що він не запрацює, допустив український лідер.
Які загрози виникають для України
Зеленський висловився й про плани США та Німеччини інвестувати у відновлювану енергетику України, аби компенсувати збитки через запуск трубопроводу. Політик пояснив, що припинення транзиту газу через нашу територію загрожує втратою 2 мільярдів доларів щороку. Це – вдвічі більше, ніж оголошена сума інвестицій.
До того ж, ціни на газ для українських споживачів можуть зрости, адже через наш трубопровід проходитиме менше палива. Тож президент наголосив, що "Північний потік-2" фактично можна назвати зброєю.
Москва може створити дефіцит поставок на ринку газу й цим же підвищити ціну. У сучасному світі необов'язково купувати кулемети, аби завдати шкоди країні. Для цього досить й економічних інструментів,
– застеріг він.
Політик переконаний, що перехід України на відновлювані джерела енергії стане реальним у найближче десятиліття. Проте для цього потрібно налагодити процеси дешевого виробництва "зеленого" водню. Ймовірно, його б вдалося транспортувати по наших газопроводах, проте наразі говорити про це зарано.
Будівництво "Північного потоку-2": останні новини
- Напередодні у Deutsche Welle повідомили, що будівництво "Північного потоку-2" можуть завершити вже до 23 серпня. Втім, оператор трубопроводу спростував таку інформацію.
- Крім цього. у російському "Газпромі" вже заявили, що російський трубопровід ще до кінця 2021 року може прокачати 5,6 мільярда кубометрів газу.
- Найближчим часом Україну відвідає німецька канцлерка Ангела Меркель відвідає Київ. На думку експертів, приводом для візиту став саме "Північний потік-2."