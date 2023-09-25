Росія суттєво зруйнувала морвокзал та готель в Одесі: прокуратура відкрила справу

Росія у ніч проти 25 вересня атакувала Одеську область двома типами ракет та дронами-камікадзе типу "Шахед". Окупанти випустили по регіону понад 30 одиниць зброї.

Росіяни знову били по припортовій інфраструктурі, зерносховищах, складських приміщеннях та людських будинках. Окрім того, вороги суттєво пошкодили морський вокзал та готель.

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Що кажуть у прокуратурі про атаку на морський вокзал

За даними слідства, у ніч на 25 вересня збройні сили Росії здійснили повітряну атаку ракетами та безпілотними літальними апаратами по Одесі. За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни,

– пояснили в прокуратурі.

Вони встановили, що своєю атакою Росія:

пошкодила об'єкти припортової інфраструктури, зерносховища, складські приміщення приватного підприємства та декілька приватних домоволодінь у передмісті Одеси;

суттєвих руйнувань зазнав одеський морвокзал та готель поряд, який не працює.

Станом на ранок 25 вересня фахівці ще уточнюють дані щодо поранених та розбирають завали.

У прокуратурі розповіли, що вони встановлюють повний перелік пошкоджень та руйнувань. На місці атаки росіян ще працюють прокурори, слідчі СБУ та працівники поліції, які фіксують новий воєнний злочин Росії.

Руйнування морського вокзалу в Одесі / Фото Одеської прокуратури

Росія атакувала Одеську область: коротко