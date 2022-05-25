Зруйнований ТРЦ, розбиті вікна і будівлі: наслідки удару по Запоріжжю у фото і відео

Російські окупанти над ранок 25 травня завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок атаки є жертви та постраждалі.

Наслідки ракетного удару по Запоріжжю

Окупанти обстріляли Запоріжжя під час всеукраїнської повітряної тривоги. Вибухи пролунали близько 05:21, повідомляє 24 канал.

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Відомо, що армія агресора випустила по мирному місту 4 крилаті ракети. Одну з них збили Сили Протиповітряної оборони.

Речник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Ареф'єв розповів, що від удару постраждала цивільна інфраструктура у Шевченківському та Олександрівському районах. Пошкоджень зазнали щонайменше 62 будинків та торговий центр "Аврора". У будівлях повибивало вікна, а в будівлі ТЦ зруйновані магазини.

Наразі на місці події працюють відповідні служби. Збитки підраховують.

Окупанти завдали ракетного удару по Запоріжжю / Фото Суспільне

Від ранкового ракетного удару по Запоріжжі загинула жінка, а ще 4 людей постраждали. Наразі вони перебувають у лікарнях міста.

Дивіться відео моменту удару по ТРЦ "Аврора":

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В області посилять безпеку на період воєнного стану

Через ранковий обстріл очільник Запорізької ОВА Олександр Старух провів нараду з керівниками структурних підрозділів. Глава області скликав негайне засідання комісії з надзвичайних ситуацій, щоб посилити безпеку на Запоріжжі в умовах збільшення ворожих обстрілів.

Так, підприємства в області мають посилити безпеку своїх працівників та облаштувати для них укриття.

Також в ОВА вкотре закликали громадян не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу, а негайно ховатися в укриття.

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25 травня росіяни завдали ракетного удару по Краснопіллі Сумської області. Відомо, що руйнувань зазнали близько 20 житлових будинків. Також пошкоджені лінії електропередач.

Унаслідок обстрілу Покровська, що в Донецькій області, постраждали 6 місцевих мешканців.

Ввечері 24 травня окупанти випустили ракети по спальних районах Краматорська. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

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