Російська армія на Великдень вдарила по Харкову. Відомо, що прильотом зруйнований будинок ректора Харківського національного університету імені Каразіна Тетяни Кагановської.

Цю інформацію вона особисто підтвердила на своїй сторінці в фейсбуці. Там вона також подякувала людям за підтримку.

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Постраждав будинок ректорки ХНУ імені Каразіна

Внаслідок російського обстрілу Харкова на Великдень, 5 травня, частково зруйнований будинок ректорки Тетяни Кагановської.

На фото помітно, що фасад будинку і не тільки – пошкоджено. Також в будинку вибиті вікна.



У Харкові прильотом зруйнований будинок ректора ХНУ імені Каразіна / Фото з відкритих джерел

Кагановська зазначила, що ніхто з її родини не постраждав.

Друзі, безмежно вдячна всім за теплі слова підтримки! Вони вчергове доводять, що ми єдині і нас не зламати! А це означає, що Перемога буде за нами!,

– написала ректорка ХНУ імені Каразіна.

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