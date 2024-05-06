У Харкові прильотом зруйнований будинок ректора ХНУ імені Каразіна
Російська армія на Великдень вдарила по Харкову. Відомо, що прильотом зруйнований будинок ректора Харківського національного університету імені Каразіна Тетяни Кагановської.
Цю інформацію вона особисто підтвердила на своїй сторінці в фейсбуці. Там вона також подякувала людям за підтримку.
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Постраждав будинок ректорки ХНУ імені Каразіна
Внаслідок російського обстрілу Харкова на Великдень, 5 травня, частково зруйнований будинок ректорки Тетяни Кагановської.
На фото помітно, що фасад будинку і не тільки – пошкоджено. Також в будинку вибиті вікна.
У Харкові прильотом зруйнований будинок ректора ХНУ імені Каразіна / Фото з відкритих джерел
Кагановська зазначила, що ніхто з її родини не постраждав.
Друзі, безмежно вдячна всім за теплі слова підтримки! Вони вчергове доводять, що ми єдині і нас не зламати! А це означає, що Перемога буде за нами!,
– написала ректорка ХНУ імені Каразіна.
Російські війська атакували Харків на Великдень: деталі
- Зранку 6 травня очільник Харківської ОВА розповів про наслідки російського удару 5 травня по Харкову.
- Так, внаслідок обстрілу КАБ по Шевченківському та Київському районах Харкова пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, 3 автомобіля, медзаклад, гуртожиток, офісна будівля, 8 приватних будинків, гаражі, кафе, зруйновано 3 приватні будинки.
- Крім цього, зросла кількість постраждалих. Зокрема, в Харківській прокуратурі станом на ранок 6 травня зазначили, що кількість травмованих збільшилась до 16 людей.