Зруйновано двоповерхову будівлю, – мер розповів про нічну атаку на Харків

Війська ворога в ніч на 22 серпня вкотре атакували Харків. Цього разу ракети росіян зруйнували двоповерхову будівлю.

Окупанти вкотре завдали удару по цивільному об'єкту. Про це повідомив під ранок мер міста Ігор Терехов. Він зазначив, що це сталося о 02:49.

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За даними Терехова, удару завдали з боку Білгородської області росії. Ракета влучила в інфраструктурний об'єкт у Київському районі.

Зруйновано двоповерхову будівлю. Була невелика пожежа, інформації про постраждалих немає,

– написав мер.

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Про те, що по місту, ймовірно, завдали удару в ніч на 21 серпня стало відомо ще після опівночі. Потім це повторювалося кілька разів за ніч.

Тоді були повідомлення в мережі, що російські ракети летіли з території білорусі. Також були "прильоти" й у Чугуєві, що на Харківщині.

При цьому, в місті лише завершили розбирати завали гуртожитку, в який окупанти поцілили 19 серпня. Внаслідок влучання ракет там загинули одразу 18 мирних жителів. Водночас росіяни кажуть, що житлова багатоповерхівка нібито була військовим об'єктом.

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