ЗСУ атакували аеродром у Саках: знищено ще один пункт управління

У ніч проти 6 січня у тимчасово окупованому Криму місцеві повідомляли про потужні вибухи. Стало відомо, що українським військовим вдалося вразити військовий аеродром у Саках.

Місцеві цієї ночі скаржилися на "невідомі спалахи", які, як стало відомо зараз, закінчися успішним ураженням пункту управління. Українські Повітряні сили філігранно відпрацювали по ворожому об'єкту

Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська

Деталі ураження аеродрому

У ніч проти 6 січня у тимчасово окупованому Криму пролунало принаймні близько 10 вибухів. Зазначалося, що звуки є наслідок роботи російської ППО під час повітряної тривоги. Водночас "щось відбувалося" у районі Євпаторії, а також чули вибухи у районі Саки – Новофедорівка.

Попри всі повідомлення про "збиті цілі" та "втрат немає", росіяни залишились ще без одного пункту управління в Криму. Українські пілоти вдарили по військовому аеродрому у Саках – знову не всі цілі були збиті.

У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу! Разом до перемоги,

– написав командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Активна робота ЗСУ у Криму

У ніч на 4 січня окупанти скаржилися на ледь не найбільшу атаку на Крим – окрім командного пункту зв'язку у Севастополі, Повітряним силам тоді вдалося уразили російські радіолокаційні станції у Євпаторії. Це було зроблено Силами оборони завдяки агентам "Атеш", які довгий час стежили за об'єктом.

Згодом виявилося, що одна із "бавовн" трапилася і на складі боєприпасів росіян. Про це офіційно повідомили у СтратКомі Збройних Сил. Також стало відомо, що поблизу місця влучання у Севастополі росіяни розміщували свою ППО. Збір даних щодо наслідків ударів триває.

Повідомляється, що у командному пункті розміщувалося принаймні кілька високопоставлених офіцерів або генералів російської окупаційної армії. Лунали чутки, що там міг бути Валерій Герасимов, однак в Україні не вірять у такий розвиток подій. У ГУР заявили, що не мають інформації, що б підтверджувала це.