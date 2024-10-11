Де Росія атакувала літаками, які були на ураженій авіабазі "Ханская"

Нещодавно на території Росії лунали потужні вибухи. ЗСУ завдали удару по авіабазі "Ханская". Там окупанти зберігали літаки, які атакували територію України.

Росіяни стверджують, що авіабаза "Ханская" була лише для навчань. Військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що зараз окупанти використовують цей об'єкт не лише для цього. Противник розміщував там тактичну авіацію, гелікоптери, склади КАБів та ракет.

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Атакували українські позиції

Роман Світан зауважив, що окупанти часто застосовували тактичну авіацію, яку зберігали на авіабазі "Ханская", для атак по позиціях Сил оборони. Мовиться про Східний та Запорізький напрямки.

Коли Сили оборони почали діставати до основних російських аеродромів у Криму та вздовж кордону з Україною, окупанти розосередили частину своєї авіації. Одна з ескадрилей приземлилась на навчально-тренувальну базу "Ханская",

– сказав він.

Серйозний удар по Росії

Атака, яку здійснили ЗСУ завдала серйозної шкоди росіянам, адже там вони зберігали понад 50 літаків. Це було виконано завдяки кільком десяткам безпілотників, які, однозначно, зруйнували частину авіації окупантів.

Довго тривала й детонація складів із боєприпасами. Скоріш за все це були авіаційні бомби та ракети. Також згорів склад із пально-мастильними матеріалами,

– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.

Він пояснив, що Збройним Силам України, здійснивши таку атаку, вдалось завдати серйозної шкоди аеродромно-технічній структурі авіабази "Ханская".

Цікаво! Безпілотники, які здійснили удар по території Росії, подолати понад 400 кілометрів від лінії фронту.