Аж почав плавитись асфальт: Барієв розповів про наслідки вибухів у Феодосії

ЗСУ у ніч на 7 жовтня атакували Крим. Під ураженням опинилась нафтобаза у Феодосії. Там довго лунали потужні вибухи.

Член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв розповів 24 Каналу, що по всій території тимчасово окупованого Криму було неспокійно. Сили оборони здійснили дві хвилі атак.

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Вибухи у Феодосії

Ескендер Барієв зазначив, що за даними місцевих жителів, усі дороги, які ведуть із Феодосії до Керчі повністю перекриті. Їх охороняють росіяни.

Є інформація, що вибухи на нафтобазі тривали дуже довго. Крім того, в радіусі 100 метрів довкола місця події почав плавитись асфальт через велику температуру загоряння,

– сказав член Меджлісу кримськотатарського народу.

Він пояснив, що це було зумовлено масштабною пожежею, адже температура там сягала понад 100 градусів Цельсія.

До теми. Внаслідок атаки по нафтобазі у Феодосії пошкоджено 5 резервуарів із паливом, двоє з них повністю зруйновані. Відомо, що це вже не перший удар, адже ЗСУ атакували її ще у березні 2024 року.

Ескендер Барієв додав, що російська пропаганда замовчує реальні наслідки атаки ЗСУ в тимчасово окупованому Криму.