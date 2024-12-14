ЗСУ зробили потужний натяк Путіну: воєнний огляд від Світана
Сили оборони України в ніч на 14 грудня атакували безпілотниками об'єкт "Стальной конь", що розташований в російському місті Орел. Це не зовсім проста нафтобаза.
Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу зауважив військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, що об'єкт в російському Орлі є лінійно-виробничою диспетчерською станцією на нафтопроводі "Дружба". Цю станцію Росія використовує для перекачування нафти.
До теми Це щось страшне: уражена нафтобаза в Орлі палає ще сильніше, – яскраві кадри
ЗСУ уразили ЛВДС "Стальной конь" в Росії
Світан розповів, що західніше від "Стального коня" є ще одна ЛВДС "Унєча". Саме до неї перекачує нафту уражений об'єкт, потім нафта потрапляє на Мозирський НПЗ в Білорусі, а далі йде на Польщу та Німеччину й через Україну – до Угорщини, Словаччини та Чехії. Крім того, той самий Мозирський НПЗ виробляє паливо, яке йде окупантам на фронт.
За словами полковника ЗСУ в запасі, наші безпілотники вже завдавали удару по цій станції близько двох років тому. Десь у листопаді 2022 року уразили місткість номер 28, яка була однією з основних. Тоді вдалося пробити лише обшивку, натомість нині завдали дуже серйозного удару. При чому це атака саме по перекачуванню нафти.
Це такий "дзвіночок" не тільки для росіян, а й для Віктора Орбана з Алєксандром Лукашенком. Ці дві ЛВДС з одного боку "тримають" і Лукашенка, і Орбана, і Фіцо (прем'єр Словаччини Роберт Фіцо – 24 Канал), а з іншого – Владіміра Путіна, бо основний потік нафтодоларів росіяни отримують саме по нафтопроводу "Дружба",
– сказав Світан.
Він додав, що це вже досить великий натяк росіянам, що не варто гратися в такі ігри з Україною, бо якщо знищити ці 2 станції, то послуг не отримає не тільки Білорусь.
У Росії наростає рух проти Путіна
У ГУР МО повідомили, що 13 грудня спалили 3 локомотиви та ліквідували винищувач Су-30 у Росії. Світан переконаний, що зараз на території країни-агресорки підіймається серйозний рух протидії путінському режиму.
При чому він направлений безпосередньо проти Путіна,
– підкреслив полковник ЗСУ в запасі.
Відповідно, наша розвідка користується цими рухами й використовує на нашу користь. Крім того, на такі інциденти також впливає те, що у народів Росії потроху прокидається бажання вирватися з цієї "тюрми народів".