ЗСУ уразили російський склад та три гармати: вибухове відео

Росія продовжує втрачати свою техніку та озброєння. ЗСУ показали успішне ураження ворожого складу та гармат на одному із напрямків фронту.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на відео 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

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ЗСУ завдали удару по окупантах на Запоріжжі

Військові показали, як знищили російську техніку на Запорізькому напрямку.

У ході вогневого ураження воїнами 44 бригади було уражено та знищено польовий склад боєприпасів та три гармати 2А65 "Мста-Б".

44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола невтомно відстоює кожен метр української землі. Послідовна утилізація ворожих гармат та боєприпасів відчутно послаблює бойові спроможності окупанта. Працюємо точно, злагоджено й ефективно. Разом – до перемоги!

– написали військові.

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Нагадаємо, що за минулу добу росіяни втратили ще 1200 військових та понад 200 одиниць техніки й озброєння.