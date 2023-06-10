На Бахмутському напрямку ЗСУ просунулись на 1,4 кілометра, – Череватий

За добу наші захисники просунулись на 1400 метрів на Бахмутському напрямку. Сили оборони завдають ударів по ворожих позиціях та контратакують.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Сил оборони України Східного напрямку полковник Сергій Череватий. Він наголосив, що українські військові просунулись на декількох ділянках фронту.

Дивіться також Прорвали першу лінію оборони ворога: на Заході проаналізували успіхи ймовірного контрнаступу ЗСУ

ЗСУ роблять значні успіхи

Череватий повідомив, що українські військові завдають ударів по ворогу, контратакують, користуючись тим, що росіяни проводили ротаційні заходи, змінювали свої підрозділи.

Водночас окупанти намагаються бити по українських позиціях. Так, за минулу добу загарбники завдали 8 авіаударів та 330 разів обстріляли ствольною реактивною артилерією.

Загалом відбулось 6 боєзіткнень, в ході яких нашими Силами оборони знищено 138 окупантів, 236 зазнали поранень, одного взяли в полон,

– зазначив Череватий.

Ситуація на Бахмутському напрямку: карта

Крім того, наші воїни знищили:

самохідну артилерійську установку "Гвоздика",

3 бронеавтомобілі,

гаубицю Д-30,

зенітну гармату С-60,

безпілотний апарат ZALA,

8 складів боєприпасів,

7 авто, які підвозили боєприпаси та зброю.

Яка головна мета українських військових

Череватий наголосив, що росіяни намагаються вибудувати свою оборону. Крім того, були спроби контратакувати українські позиції, проте всі вони очікувано зазнали невдачі.

"Головна наша мета залишається незмінною: нанести максимальну шкоду ворогу, максимальні втрати ворогу і всі цілі засоби для цього використовуються", – стверджує речник.

Зокрема, нашим воїнам вдалось зайняти ряд висот, щоб з них "ще дошкульніше бити по ворогу".

Актуальні втрати Росії

За минулу добу українським воїнам вдалось ліквідувати 890 окупантів, а від початку повномасштабної війни армія Росії скоротилась вже на 214 660 солдатів.

Окрім особового складу, армія терористів втрачає ще й багато техніки. Так, з 24 лютого 2022 року ЗСУ "демілітаризували":