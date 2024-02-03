Снарядний голод: в України є два сценарії, які залежать від рішення США

Українським військовим критично бракує артилерійських снарядів. Серед країн вільного демократичного світу достатню кількість мають лише США.

Про це 24 Каналу сказав екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, коментуючи публікацію Bloomberg про лист міністра оборони України до країн ЄС із закликом робити більше. Однак європейці фізично не мають таких запасів.

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"Достатня кількість є тільки в дядька Сема (США – 24 Канал), а запаси дядька Сема, на жаль, заблокував дядько Трамп", – констатував Дикий.

Залежно від ситуації в Конгресі США Україна може постати перед двома дуже різними розвитками подій.

Перший сценарій

Якщо республіканці й демократи хоча б через місяць зможуть дійти згоди щодо фінансування, то в березні – квітні США мають поновити постачання боєкомплекту на рівні 2023 року. У такому разі Україні потрібна наступальна стратегія.

Наприкінці 2023 року Сили оборони стикнулись із серйозними проблемами щодо особового складу й снарядів, унаслідок чого захисники ще не прорвали лінію Суровікіна.

Але й російська армія дуже виснажена цими боями – їм знадобилась найбільша мобілізація з 1945 року. Попри стримання українського наступу, ворог не певен, що витримає його ще рік.

Саме тому, щойно нам поновлять постачання БК, треба йти вперед, громити, добивати. Ні в якому разі не можна давати їм паузу на поновлення запасів,

– наголосив Дикий.

Другий сценарій

Якщо трампісти повністю заблокують допомогу Україні і цього року постачання не буде, тоді особливого вибору немає. Сили оборони однозначно муситимуть ставати в глуху оборону: закопуватись, рити свою лінію Суровікіна і стримувати наступи, максимально знищуючи росіян.

Водночас потрібно буде робити новий секвестр бюджету, вигрібати всі гроші, які ще тільки можна вигребти. Повірте, цих грошей ще дуже багато. Наразі вони йдуть на "плиточку", "фонтанчики" та "місточки",

– зазначив Дикий.

Ці гроші треба буде вкладати паралельно у два процеси:

у власне виробництво боєкомплекту – процес уже триває, але потрібно буде пришвидшитись;

у пошук боєкомплекту по всьому світу, де тільки вдасться.

Упродовж місяця у Вашингтоні має стати зрозумілим, який із цих планів застосує Україна.

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