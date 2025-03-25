ЗСУ намацали слабке місце росіян: чи стане наступ на Бєлгородщині аналогом Курської операції

Збройні Сили України знайшли слабке місце в російській обороні на кордоні з Бєлгородською областю, тому намагаються відволікти ворожі ресурси.

Військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп в етері 24 Каналу розповів, що поки не мовиться про аналог Курської операції, але все може змінитися за однієї умови.

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Які завдання виконують ЗСУ на Бєлгородщині

Видання Forbes повідомляє, що українські спецпідрозділи разом з розвідкою провели успішну операцію в Бєлгородській області, знищивши одразу 4 російські вертольоти – два бойові Ка-52 та два транспортні Мі-8. За словами Шарпа, це значний успіх, який є рідкісним навіть в історії інших воєн.

Проте наразі неясно, що саме відбувається в Бєлгородській області. Інформація надходить здебільшого від "z-воєнкорів", і за непрямими ознаками можна припустити, що Україна залучила невеликі сили. Поки не йдеться про аналог Курської операції, якщо, звісно, українське командування не підготувало "сюрприз".

Ймовірно, маємо справу з батальйонною операцією, яка має на меті зайняття окремих рубежів, завдання шкоди противнику та, можливо, спроби захопити оборонні позиції.

Може йтися про турбуючі дії відволікального характеру,

– наголосив Давид Шарп.

Українські війська виявили слабке місце в обороні росіян на кордоні з Бєлгородщиною і прагнуть максимально використати цей момент для відволікання ресурсів ворога. Військовий оглядач вважає, що операція реалізується за заздалегідь розробленим планом. Україна має резерви, однак може переорієнтувати їх на більш пріоритетні напрямки, ніж Бєлгородська область.

Зауважимо, що Повітряні сили України завдали удару по пункту управління російської прикордонної застави у Глотово. Унаслідок атаки вдалося знищити засоби зв'язку та іншого технічного обладнання.

Де розташоване Глотово: дивіться на карті