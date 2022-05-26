ЗСУ дали відсіч наступу росіян у напрямку Богородичного: ворог відійшов

Російські окупанти наступали у напрямку населеного пункту Богородичне. Однак ЗСУ дали відсіч й відігнали загарбників на позиції, які вони займали раніше.

Загалом на Харківському та Слов’янському напрямках окупанти зосереджуються на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування наших військ. Крім того, окупанти обстрілюють українські позиції.

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Ворог вів повітряну розвідку безпілотником типу "Орлан-10". Також росіяни дистанційно заміновують маршрути можливого висування підрозділів Сил оборони України.

На Слобожанському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив.

Бої на Донбасі

На Донецькому напрямку окупанти й далі обстрілюють підрозділи наших військ, завдають ракетних ударів, ведуть розвідку, нарощують авіаційну підтримку та перегруповуються. Росіяни посилюють угруповання, переміщуючи резервні підрозділи.

На Лиманському напрямку ворог зосередив зусилля на вогневому ураженні наших підрозділів в районах Озерного та південніше самого Лиману.

Росіяни наступають у напрямках Сєвєродонецька та Борівського. Успіху вони не мають. Частковий успіх загарбники мають біля Устинівки. Ворог хоче зруйнувати логістичне сполучення та не допустити маневри наших військ, тому завдає ударів по мостових переправах.

На Бахмутському напрямку росіяни наступали на Комишуваху, Ниркове, Берестове та Білогорівку. Однак безуспішно, тому ворог відійшов.

У напрямках Покровського та Клинового частковий успіх загарбники мають. Вони захопили населений пункт Мідна Руда, а тепер здійснюють перегрупування.

На Авдіївському напрямку ворог намагався поновити наступ, безуспішно.

Генштаб попереджає, що на території Бєлгородської та Воронезької областей противник готує резерви. Росіяни поповнюють запаси, щоб відновити наступ.

Стримування ворога на Сході

В Офісі Президента відзначили, що українська військова машина зараз працює на те, аби стримати ворога на Сході. Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що Кремль кидає у бій все, що має, але час – на нашому боці.

Чиновник впевнений, коли Росія виснажиться та втратить наступальний потенціал, а Україна накопичить достатньо сил, – Південь нашої країни обов'язково буде звільнений. За його словами це питання не місяця, але й не року.

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