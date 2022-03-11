ЗСУ дають гідну відсіч окупантам, у них значні втрати, – Генштаб про критичні настрої росіян

Триває шістнадцята доба героїчного протистояння українського народу російським окупантам-загарбникам. Попри те, що противник не полишає спроб наступати, вони відчули усю лють Збройних Сил України.

Наші оборонці дають гідну відсіч, саме тому жодної мети агресор не досягнув. Таку оперативну інформацію повідомили у Генштабі ЗСУ станом на 18 годину.

Увага Байден особисто наклав вето на поставку літаків, боячись спровокувати Путіна, – ЗМІ

Збройні Сили України у тісній взаємодії з іншими складовими сектору безпеки і оборони дають гідну відсіч окупантам,

– мовиться у зведенні.

Ба більше, українські захисники завдають окупантам значних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці.

Противник падає духом

З усім тим, морально-психологічний стан противника вкрай низький. Мало того, що вони тотально деморалізовані, так ще й на окремих напрямках окупанти самі здаються у полон.

Пропонуємо глянути кілька чудес "другої армії світу": дивіться відео