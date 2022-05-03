ЗСУ в дії: 38-а мотострілецька бригада росіян втратила близько 60% особового складу

Українські захисники щодня дають гідну відсіч російському ворогу. ЗСУ завдають значних втрат як у військовій техніці, так і в особовому складі.

ЗСУ продовжують нищити російських окупантів

Так, сьогодні, 3 травня, 38-а мотострілецька бригада росіян втратила близько 60% особового складу. Про це свідчить оперативна інформація Генерального штабу Збройних Сил України станом на 18:00 щодо російського вторгнення.

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За наявною інформацією, в результаті ефективних і злагоджених дій захисників та захисниць України підрозділи 38-ї окремої мотострілецької бригади Росії втратили близько 60% особового складу загиблими й пораненими,

– повідомили у Генштабі.

Свіжі втрати російського ворога

Російські окупанти зазнають колосальних втрат в Україні, у чому їм допомагають українські захисники. Наші Збройні Сили, попри активні бойові атаки росіян впродовж шістдесяти дев'яти днів, ні на хвилину не покидають думки про перемогу, й роблять все для її найшвидшого приближення. Так, ЗСУ продовжують завдавати їм чималих втрат. Загальні бойові втрати російського противника з початку повномасштабної війни в Україні станом на сьогодні, 3 травня, орієнтовно склали:

особового складу – близько 24 200 осіб;

танків – 1064 одиниць;

бойових броньованих машин – 2567 одиниць;

артилерійських систем –475 одиниць;

РСЗВ – 162 одиниці;

засобів ППО – 80 одиниць;

літаків – 194 одиниці;

гелікоптерів – 155 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 1843 одиниць;

кораблів / катерів – 10 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 291 одиниця;

спеціальної техніки – 38 одиниць;

крилатих ракет – 84 одиниці.

Зауважимо, лише за минулу добу, 2 травня, наші військові ліквідували щонайменше 400 ворожих бійців, 20 безпілотників, 48 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 14 танків, 19 одиниць автомобільної техніки, 10 реактивних систем залпового вогню тощо.

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Вартість лише збитих безпілотників становить близько 2 мільйонів доларів. Здається, російська армія вже ніколи не буде "другою у світі" – її чекає справжнє розорення.