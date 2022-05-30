ЗСУ дуже потужні, тому довго стримують ворога на Сході та Півдні, – Маляр

Усім відомо, що наші Збройні Сили - це сильні та відважні воїни. Вони готові ціною власного життя стримувати ворога і не віддавати й шматка рідної землі.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону розповіла, що найгарячіше сьогодні на Півдні та Сході. Насамперед на Сході, тому що там тривають запеклі, гарячі бої, повідомляє 24 канал.

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Вони такими є насправді тому, що Збройні Сили України чинять потужний опір. Якби цього опору не було, то російським військам було б дуже просто зайти вглиб території України. Але оскільки ЗСУ дуже потужні, то ми бачимо, що вже доволі тривалий час якраз відбувається оце стримування просування збройних сил Росії на нашу територію,

– пояснила Маляр.

Вона запевнила в професійності наших військових.

Цілі російських окупантів

За словами заступниці міністра оборони, з цілями у загарбників усе просто.

"Є наказ Путіна вийти на географічні кордони Донецької та Луганської області й потім просуватися і на Південь і на Схід. У них завдання позбавити нас виходу до двох морів. Власне, з Азовським вже є проблеми і тимчасово окуповані території довкола нього. Так само в них мета – позбавити нас виходу в Чорне море", – каже Маляр.

Але на сьогоднішній день бої точаться поки за дві мети на шляху до основних. Перше – взяти Луганську область. Друге – оточити в кільці українські війська. Поки що ні те, ні інше їм не вдається, але бої запеклі.

ЗСУ б'ють по російських офіцерах

Британська розвідка повідомила, що українці цілять дуже влучно по середній офіцерській ланці росіян. За словами Маляр, ми співпрацюємо з розвідками країн-партнерів і обмінюємося такими даними і щодо наших ЗСУ.

Наші воїни знищують не тільки середню ланку, бо не всю інформацію можемо оприлюднювати під час війни. Але ефективно працюють і це дозволяє російську армію, яка переважає по особовому складу і озброєнню, все ж стримувати й не давати просуватися дуже і дуже швидко, – сказала вона.

Маляр вкотре наголосила, що, на жаль, ситуація складна і в певних місцях доводиться використовувати ще деякі маневри, як-от десь відступати. Але якби не було такого потужного опору ЗСУ, то ситуація була б значно гіршою.

Бої на Донбасі

Російські окупанти зігнали туди всі свої резерви та техніку. Вони нещадно обстрілюють регіон. Дуже важко зараз на Луганщині, адже тривають бої за Сєвєродонецьк. Вони хочуть взяти місто і видати це за "перемогу". Крім того, Росія для підсилення та обстрілу нашої території відправляє на кордон Курської області додаткові війська, артилерію та ракетні установки.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко розповідав, що найбільш гаряче в Авдіївці, Торецьку. На Лиманському напрямку ворог продовжує активні обстріли та активні бойові дії. Бахмутська громада та місто Соледар терплять постійні ворожі обстріли. Але у наступі ворог успіху не має, тому залишається на своїх позиціях.

Також за добу 29 травня на Донбасі загинули 4 людей. Росіяни зруйнували та пошкодили загалом 67 цивільних об'єктів. На жаль, від цього убезпечити поки неможливо. Адже ворог стріляє без розбору по мирних і по всьому, що є у нього на шляху.

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