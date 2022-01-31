ЗСУ гарант безпеки на континенті, і Європа невдовзі це зрозуміє, – Резніков
Джерело:LB
Олексій Резніков заявив, що в Україні вже частково є професійна армія, тільки контрактна. Однак такого досвіду, який є у наших Збройних сил, немає більше в жодній армії Європи.
Європейці будуть платити ЗСУ, – Резніков
Такий гібридний варіант – з призовом та контрактом – у результаті стане професійною армією. Про це міністр оборони заявив у інтерв'ю.
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Резніков зазначив, що армії США та Великої Британії мають певний досвід Афганістану та інших гарячих точок. Однак такого досвіду – об'єднаного, з маневрами, з виходом на відновлення боєздатності – жодна армія не має. Крім того, в Україні є 400 тисяч ветеранів, які вже пройшли війну.
Упродовж десятиліття Європа зрозуміє, що краще фінансувати українську армію як один з головних суб'єктів безпеки Європи. Українці будуть не оливки там збирати, а з гордістю носити військову форму, а європейці будуть за це платити. Я в цьому переконаний,
– наголосив міністр.
Україна піднялася в рейтингу найсильніших армій
Збройні сили України за рік піднялися в рейтингу найсильніших армій світу на три сходинки. Так, наші військові посіли 22 місце у списку. У рейтингу ЗСУ опинилися між Тайванем та Канадою.
Очолили список традиційно США, Росія та Китай. До першої п'ятірки також увійшли Індія та Японія.
Останні новини про навчання ЗСУ:
- Українські вогнеметники пройшли курс тактичної підготовки з бойовою стрільбою у зоні проведення Операції Об'єднаних сил. На одному з полігонів Луганської області бійці підвищували свої навички у тактиці та наданні медичної допомоги.
- На Яворівському полігоні українські військові опановували новий гранатомет SMAW D (M141), який нам надіслали США.
- 27 січня ЗСУ відпрацьовували вуличні бої з британськими NLAW.
- Крім того, біля окупованого Криму відбулося тактико-спеціальне навчання артилерійських підрозділів гаубиць великого калібру "Мста-Б".
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