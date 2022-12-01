І тамада хороший, і конкурси веселі: у ЗСУ показали, як з гумором нищать ворога

1 грудня 2022 , 14:14
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Сухопутні війська ЗСУ

Воїни України впевнено виганяють російську наволоч з нашої землі. І у запалі бою знаходять місце для гумору.

Яскраво це показали у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ. Так, на відео українські військові оцінювали постріл з гаубиці.

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Оцінки жюрі

Так, троє військових виставили свої оцінки команді, яка відправила "подарунок" нашим ворогам. Виконання, яскравість та точність заслужили на оцінки на 4, 5 та, звісно ж, 10 балів. А також посмішки наших захисників.

Віримо, що цей подарунок став й вибуховою несподіванкою для окупантів, які посміли зайти зі зброєю у руках в Україну та вбивати наш народ.  

Жюрі оцінило постріл українських захисників: відео

Втрати Росії станом на 1 грудня

Зазначимо, що успіхи воїнів України з вдячністю оцінює й український народ. Так, лише за останню добу вони відправили перевірити, як там справи у Кобзона та Стрємоусова, 560 загарбників. Через це загальна кількість ліквідованих окупантів сьогодні становить 89 440 осіб. 

Також впевнено військові знищують й ворожу техніку. Так, за добу вдалося позбутися: 

  • 1 танка (2915 одиниць загалом),
  • 5 бойових броньованих машин (5877), 
  • 2 артилерійських систем (1904),
  • 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4441).


Втрати ворога станом на 1 грудня / фото Генштаб ЗСУ

Справи в окупантів не дуже

  • Росія не була готова до такої затяжної війни, тому міф про "другу армію світу" тріщить. Так, українські воїни все частіше беруть трофейну техніку в ганебному стані. Попадаються навіть гаубиці часів Другої світової війни.
  • Також у росіян закінчуються й іранські безпілотники-камікадзе, якими вони раніше активно атакували Україну. Зокрема таку думку висловив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Однак припускають, що Росія може або очікувати нової партії, або готувати власне виробництво.
  • Погіршується становище російських солдат також і з настанням холодів. Так, український безпілотник розвідував позиції окупанта та виявив несподіванку – не лише позиції ворога, а й замерзлих в окопах російських солдат.

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Автор: Юлія Якубова