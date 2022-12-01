І тамада хороший, і конкурси веселі: у ЗСУ показали, як з гумором нищать ворога
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Воїни України впевнено виганяють російську наволоч з нашої землі. І у запалі бою знаходять місце для гумору.
Яскраво це показали у телеграм-каналі Сухопутних військ ЗСУ. Так, на відео українські військові оцінювали постріл з гаубиці.
Варте уваги ЗСУ побили рекорд з заповнення "чорних пакетів" ворогами у листопаді
Оцінки жюрі
Так, троє військових виставили свої оцінки команді, яка відправила "подарунок" нашим ворогам. Виконання, яскравість та точність заслужили на оцінки на 4, 5 та, звісно ж, 10 балів. А також посмішки наших захисників.
Віримо, що цей подарунок став й вибуховою несподіванкою для окупантів, які посміли зайти зі зброєю у руках в Україну та вбивати наш народ.
Жюрі оцінило постріл українських захисників: відео
Втрати Росії станом на 1 грудня
Зазначимо, що успіхи воїнів України з вдячністю оцінює й український народ. Так, лише за останню добу вони відправили перевірити, як там справи у Кобзона та Стрємоусова, 560 загарбників. Через це загальна кількість ліквідованих окупантів сьогодні становить 89 440 осіб.
Також впевнено військові знищують й ворожу техніку. Так, за добу вдалося позбутися:
- 1 танка (2915 одиниць загалом),
- 5 бойових броньованих машин (5877),
- 2 артилерійських систем (1904),
- 12 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (4441).
Втрати ворога станом на 1 грудня / фото Генштаб ЗСУ
Справи в окупантів не дуже
- Росія не була готова до такої затяжної війни, тому міф про "другу армію світу" тріщить. Так, українські воїни все частіше беруть трофейну техніку в ганебному стані. Попадаються навіть гаубиці часів Другої світової війни.
- Також у росіян закінчуються й іранські безпілотники-камікадзе, якими вони раніше активно атакували Україну. Зокрема таку думку висловив речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат. Однак припускають, що Росія може або очікувати нової партії, або готувати власне виробництво.
- Погіршується становище російських солдат також і з настанням холодів. Так, український безпілотник розвідував позиції окупанта та виявив несподіванку – не лише позиції ворога, а й замерзлих в окопах російських солдат.
Цікаво – окупанти бідкаються, що вже не можуть більше воювати: дивитись відео